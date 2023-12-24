Okan Buruk\'tan derbinin hakemine çağrı: Adil olsunlar

Fenerbahçe derbisi öncesi konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, mücadele ve hakem Arda Kardeşler hakkında açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe taraftarının coşkusuna değinen Buruk, "Zor bir maç olacak. Stresli bir maç olacak. Stresi yönetmek gerekiyor. Daha stada girerken burada provokasyon vardı. Maç içerisinde oyuncuların davranışları çok önem kazanacak" dedi.
Maçın hakemiyle ilgili konuşan antrenör, "Hakem Arda Kardeşler'e başarılar dilemek istiyorum. İki takım için de adil kararların verildiği bir maç olsun" ifadelerine yer verdi.
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