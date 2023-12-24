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Okan Buruk'tan derbinin hakemine çağrı: Adil olsunlar - Son Dakika
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Okan Buruk'tan derbinin hakemine çağrı: Adil olsunlar

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Maçın hakemi Arda Kardeşler'e tavsiyelerde bulunan Buruk, ''Hakem Arda Kardeşler'e başarılar dilemek istiyorum. İki takım için de adil kararların verildiği bir maç olsun'' dedi.

Okan Buruk\'tan derbinin hakemine çağrı: Adil olsunlar
24.12.2023 - 18:47,  Güncelleme: 18:52
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Fenerbahçe derbisi öncesi konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, mücadele ve hakem Arda Kardeşler hakkında açıklamalarda bulundu.

"ZOR BİR MAÇ OLACAK"

Fenerbahçe taraftarının coşkusuna değinen Buruk, "Zor bir maç olacak. Stresli bir maç olacak. Stresi yönetmek gerekiyor. Daha stada girerken burada provokasyon vardı. Maç içerisinde oyuncuların davranışları çok önem kazanacak" dedi.

"HAKEM ADİL OLSUN"

Maçın hakemiyle ilgili konuşan antrenör, "Hakem Arda Kardeşler'e başarılar dilemek istiyorum. İki takım için de adil kararların verildiği bir maç olsun" ifadelerine yer verdi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
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Arda Kardeşler, Galatasaray, Fenerbahçe, Okan Buruk, Spor, Son Dakika

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