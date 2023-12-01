Maç sırasında kafasını kale direğine çarpan Finlandiyalı milli hokeyci felç kaldı

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İki Olimpiyat madalyalı Finlandiyalı hokey yıldızı Sanna Hakala, İsveç'te oynan maç sırasında kafasını direğe vurdu. Kaza sonrası göğsünden aşağısı felç olan Hakala, tekerlik sandalyeye mahkum hale gelirken, kol ve ellerini kullanma becerisi de azaldı.

KAFASINI KALE DİREĞİNE ÇARPTI

HV71'in kaptanı olarak görev yapan Hakala, İsveç Kadınlar Hokey Ligi'nde Djurgårdens'e karşı oynanan maçın ilk periyodunda kafasını kale direğine çarptı ve sakatlandı. Ağır yaralanan Hakala, önce yakında bulunan bir hastanede ameliyat edildi. Daha sonra Linköping'deki Üniversite Hastanesine nakledildi.

"GÖĞÜSTEN AŞAĞIM FELÇ OLDU"

Hakala yaptığı açıklamada, "Kale direğine çarpmanın bu kadar ciddi olduğunu, sonuçlarının bu kadar büyük olduğunu anlamak hâlâ zor. Yıllardır hayatımın büyük bir parçası olan hokey oynamayı bırakmam gerekmesinin yanı sıra, hayatımın geri kalanında tekerlekli sandalyede oturmak zorunda kalabilirim. Geçen cuma günü kale direğine çarptıktan sonra yaşadığım yaralanma, kollarımda ve ellerimde fonksiyon kaybıyla birlikte göğüsten aşağımın felç olmasına neden oldu." ifadelerini kullandı

2 MADALYASI VAR

Hakala, 2018'de Pyeongchang'da ve 2022'de Pekin'de düzenlenen Kış Olimpiyat Oyunlarında Finlandiya'yı temsil ederek iki Bronz madalya kazandı. Ayrıca 2019'da dünya şampiyonalarında gümüş, 2017 ve 2021'de ise bronz madalya kazandı.