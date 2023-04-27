Maç sonundaki suçlamalar karşısında çıldıran Ebrar Karakurt, kulüp başkanıyla atıştı - Son Dakika
Üye Girişi

Maç sonundaki suçlamalar karşısında çıldıran Ebrar Karakurt, kulüp başkanıyla atıştı

27.04.2023 15:28

Igor Gorgonzola Novara forması giyen ve sezon sonu takımda ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Ebrar Karakurt, kulüp başkanı Gianvittorio Leonardi ile atıştı. Leonardi'nin kendisine, "Profesyonel değilsin" demesiyle deliye dönen milli voleybolcu, kulüp başkanına sözlerini iade etti. İkili arasında geçen tartışma, basın toplantısının yapıldığı salonun hemen yanında gerçekleşirken, yaşananlara tüm basın mensupları da tanık oldu.

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, formasını giydiği Igor Gorgonzola Novara'nın başkanı Gianvittorio Leonardi ile birbirine girdi.

PROFESYONEL OLMAMAKLA SUÇLANINCA ÇILDIRDI

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Igor Gorgonzola Novara'nın Imoco Conegliano'ya 3-0 yenildiği maçın ardından büyük bir tartışma yaşandı. Kulüp başkanının kendisini profesyonel olmamakla suçlaması üzerine çılgına dönen Ebrar, aynı şiddette başkana cevap verdi.

MEDYA MENSUPLARI YAŞANANLARA ŞAHİT OLDU

Tartışmada hoş olmayan bazı sözlerin de söylendiği belirtilirken, olayların basın toplantısı salonunun yanında gerçekleştiği ve yaşananlara tüm medya çalışanlarının şahit olduğu ifade edildi.

RUSYA'YA GİDİYOR

2021'de VakıfBank'tan Igor Gorgonzola Novara'ya transfer olan Ebrar Karakurt'un, önümüzdeki sezon Rus ekibi Lokomotiv Kaliningrad da forması giymesi bekleniyor.

Maç sonu yapılan suçlama karşısında deliye dönen Ebrar Karakurt, başkanla birbirine girdi
Maç sonu yapılan suçlama karşısında deliye dönen Ebrar Karakurt, başkanla birbirine girdi
Maç sonu yapılan suçlama karşısında deliye dönen Ebrar Karakurt, başkanla birbirine girdi
YORUMLAR
500
Ceza üstüne ceza yediler! UEFA'dan İtalyan devine büyük ceza: Avrupa kupalarından men ediliyor Ceza üstüne ceza yediler! UEFA'dan İtalyan devine büyük ceza: Avrupa kupalarından men ediliyor

La Gazzetta dello Sport, Ebrar Karakurt, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Maç sonundaki suçlamalar karşısında çıldıran Ebrar Karakurt, kulüp başkanıyla atıştı - Son Dakika


Son Dakika
19:13 Genel sekreter cinayetinde 10 yıl sonra gelen büyük gelişme! Sanığın evinde bulunan boş kovan, cinayette kullanılan silahtan çıkmış
19:02 Galatasaray tepkiliydi! Ali Koç'un TFF ziyaretinin perde arkasında hakemler var
18:58 Sivas'ta 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
18:50 Galatasaray'ın tepkisini çekmişti! Ali Koç'un TFF ziyaretinin perde arkasında hakemler var
18:22 HÜDA-PAR'dan Mansur Yavaş'a suç duyurusu! Mansur Yavaş'tan yanıt gecikmedi: Şeref madalyasıdır
18:09 Akit gazetesinin İstanbul'daki binası yangınlara teslim oldu
18:02 İstanbul'da korkutan yangın! Akit gazetesinin binası alev alev yanıyor
17:56 İtalya futbolu hareketli günler geçiriyor! Milli futbolcu Merih Demiral, teknik direktörüyle kavga etti
17:52 İtalyan futbolu çalkalanıyor! Milli yıldız Merih Demiral, teknik direktörüyle kavga etti
17:52 Küçükçekmece'de korkutan yangın! Halı imalathanesinde yangın çıktı, ekiplerin müdahalesi sürüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2023 19:17:43. #1.11#
SON DAKİKA: Maç sonundaki suçlamalar karşısında çıldıran Ebrar Karakurt, kulüp başkanıyla atıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement