Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, formasını giydiği Igor Gorgonzola Novara'nın başkanı Gianvittorio Leonardi ile birbirine girdi.
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Igor Gorgonzola Novara'nın Imoco Conegliano'ya 3-0 yenildiği maçın ardından büyük bir tartışma yaşandı. Kulüp başkanının kendisini profesyonel olmamakla suçlaması üzerine çılgına dönen Ebrar, aynı şiddette başkana cevap verdi.
Tartışmada hoş olmayan bazı sözlerin de söylendiği belirtilirken, olayların basın toplantısı salonunun yanında gerçekleştiği ve yaşananlara tüm medya çalışanlarının şahit olduğu ifade edildi.
2021'de VakıfBank'tan Igor Gorgonzola Novara'ya transfer olan Ebrar Karakurt'un, önümüzdeki sezon Rus ekibi Lokomotiv Kaliningrad da forması giymesi bekleniyor.
Son Dakika › Spor › Maç sonundaki suçlamalar karşısında çıldıran Ebrar Karakurt, kulüp başkanıyla atıştı - Son Dakika