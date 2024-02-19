Beşiktaşlı taraftarlar Aboubakar ve Ghezzal'a tepki gösterdi - Son Dakika
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Spor

Beşiktaşlı taraftarlar Aboubakar ve Ghezzal'a tepki gösterdi

Beşiktaş'ın, Konyaspor'u 2-0 yendiği maçın 80. dakikasında oyuna giren Aboubakar ve Rachid Ghezzal taraftarlardan ıslık aldı.

19.02.2024 22:33  Güncelleme: 23:10
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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasının kapanış maçında Beşiktaş, sahasında Konyaspor'u ağırladı.

ABOUBAKAR ISLIKLANDI

Beşiktaş'ın Fenerbahçe derbisinden sonra kadro dışı bıraktığı Aboubakar, mücadelenin ikinci yarısında oyuna dahil oldu. Yıldız futbolcu taraftarlardan ıslık aldı.

Maça damga vurdu! Aboubakar ve Ghezzal, sahaya adım atar atmaz neye uğradığını şaşırdı

GHEZZAL'A DA TEPKİLİLER

Siyah-beyazlı taraftarlar, Aboubakar'ın yanında oyuna giren bir diğer futbolcu Ghezzal'a da tepki gösterdiler.

Maça damga vurdu! Aboubakar ve Ghezzal, sahaya adım atar atmaz neye uğradığını şaşırdı
Beşiktaşlı taraftarlar Aboubakar ve Ghezzal\'a tepki gösterdi
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Vincent Aboubakar, Rachid Ghezzal, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaşlı taraftarlar Aboubakar ve Ghezzal'a tepki gösterdi - Son Dakika

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