Maça girdi, 2 dakikada rakibini yumruklayıp çıktı

Bir dönem Galatasaray formasıyla taraftarın sevgilisi haline gelen Lukas Podolski, bu kez saha içindeki gerginliğiyle gündeme geldi. Tecrübeli futbolcu, Polonya Ligi'nde oynanan maçta kısa sürede oyun dışı kaldı.
Gornik Zabrze'nin Rakow Czestochowa'yı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada Podolski, 90. dakikada oyuna dahil oldu. Ancak 40 yaşındaki futbolcunun sahadaki macerası sadece iki dakika sürdü.
Hava topu mücadelesinde rakipleriyle temas yaşayan Podolski, aldığı darbelerin ardından yerde kaldı. Pozisyonun devamında Michael Ameyaw'ın müdahalesine sinirlenen yıldız isim, rakibine sert şekilde karşılık verdi.
Podolski'nin tepkisi sonrası hakem tereddüt etmeden kırmızı kartını çıkardı. Deneyimli futbolcu, kısa süre içinde oyun dışı kalırken maçın önüne geçti.
Gornik Zabrze sahadan 3-1 galip ayrılmasına rağmen, karşılaşmanın en çok konuşulan ismi Podolski oldu.
