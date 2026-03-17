Maça girdi, 2 dakikada rakibini yumruklayıp çıktı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Maça girdi, 2 dakikada rakibini yumruklayıp çıktı

17.03.2026 11:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın eski futbolcusu Lukas Podolski, Polonya Ligi'ndeki maçta sadece 2 dakika sahada kalabildi. 90. dakikada oyuna dahil olan Podolski, hava topu mücadelesi sonrası rakibi Michael Ameyaw'a sert tepki gösterdi ve doğrudan kırmızı kart gördü. Maçı 3-1 kazanan Gornik Zabrze'nin galibiyeti, Podolski'nin kısa süreli saha macerası ile gölgelendi.

Bir dönem Galatasaray formasıyla taraftarın sevgilisi haline gelen Lukas Podolski, bu kez saha içindeki gerginliğiyle gündeme geldi. Tecrübeli futbolcu, Polonya Ligi'nde oynanan maçta kısa sürede oyun dışı kaldı.

SAHAYA GİRDİ, 2 DAKİKADA OLAY ÇIKTI

Gornik Zabrze'nin Rakow Czestochowa'yı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada Podolski, 90. dakikada oyuna dahil oldu. Ancak 40 yaşındaki futbolcunun sahadaki macerası sadece iki dakika sürdü.

SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI

Hava topu mücadelesinde rakipleriyle temas yaşayan Podolski, aldığı darbelerin ardından yerde kaldı. Pozisyonun devamında Michael Ameyaw'ın müdahalesine sinirlenen yıldız isim, rakibine sert şekilde karşılık verdi.

DOĞRUDAN KIRMIZI KART

Podolski'nin tepkisi sonrası hakem tereddüt etmeden kırmızı kartını çıkardı. Deneyimli futbolcu, kısa süre içinde oyun dışı kalırken maçın önüne geçti.

GALİBİYETE RAĞMEN GÜNDEM OLDU

Gornik Zabrze sahadan 3-1 galip ayrılmasına rağmen, karşılaşmanın en çok konuşulan ismi Podolski oldu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 12:46:04. #7.13#
SON DAKİKA: Maça girdi, 2 dakikada rakibini yumruklayıp çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.