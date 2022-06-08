Maça saatler kala hastanelik oldular! - Son Dakika
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Maça saatler kala hastanelik oldular!

08.06.2022 15:56
Maça saatler kala hastanelik oldular!

Antalya'dan Denizli'ye U16 Türkiye Şampiyonası için gelen Manavgat Belediyesi Ilıcaspor'un 15 oyuncusu ve 2 antrenörü maça saatler kala gıda zehirlenmesi geçirerek hastanelik oldu.

Antalya'dan Denizli'ye U16 Türkiye Şampiyonası için gelen Manavgat Belediyesi Ilıcaspor'un 15 oyuncusu ve 2 antrenörü maça saatler kala gıda zehirlenmesi geçirerek hastanelik oldu.

U16 Türkiye Şampiyonası Denizli 1. Kademe B Grubu'nda yer alan Antalya Manavgat Belediyesi Ilıcaspor, Urla Belediyespor müsabakası için dün akşam saatlerinde Denizli'ye geldi. Burada öğle ve akşam yemeği yiyen Ilıcaspor kafilesinde 3 oyuncu rahatsızlandığını belirtti. Sabah saatlerinde toplamda 15 oyuncunun ve 2 antrenörün mide bulantısı, kusma ve baş ağrısı şikayetlerinin ardından kafile Denizli Devlet Hastanesi'nin yolunu tuttu. Yapılan tetkiklerde gıda zehirlenmesi geçirdiği belirlenen oyuncular ve antrenörler tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanan sporcuların ifadesi alınırken, yenen yemeklerden ise numune alındığı öğrenildi. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) maçın iptal edildiğini açıkladı.

"Çocuklarımız maalesef gıda zehirlenmesi yaşadı"

Antalya Manavgat Belediyesi Ilıcaspor Takım Antrenörü Volkan Mercanoğlu, "Belediyemizin bünyesinde olan takımımız Ilıcaspor ile birlikte U16 Türkiye Şampiyonası için Denizli'ye geldik. Maalesef böyle bir üzücü olay yaşadık, yaşanmasını arzu etmediğimiz bir olay yaşadık. Çocuklarımız maalesef gıda zehirlenmesi yaşadı. Akşam saatlerinde 3-4 kişi ile başladı, daha sonra devamında bu şikayetler giderek yayıldı. Şu anda 15 sporcu ve 2 tane antrenör arkadaşımız aynı durumdan muzdariptir. Çocuklar tedavi altına alındı ve şu anda genel durumları gayet iyi. Zehirlenmenin vermiş olduğu bir halsizlik, baş dönmesi hala devam ediyor. Adli işlemler şu anda sürüyor. Akşam yemeği menümüz olan tavuk çorbası, et sote, salatamız ve tatlımız vardı. Öğlen yemeği ile de bağlantılı olabileceği söylendi. Onda da tavuk döner vardı soslu olarak. Prosedürün nasıl işlendiğini bilmiyorum ama şu anda gerekli görevliler sağlık müdürlüğü, tarım müdürlüğü görüşmeler halindeler. Gerekli incelemeler yapılıyor. Biz hastanede kesin sonuç olarak gıda zehirlenmesi olduğunu öğrendik. Maça çıkıp çıkmayacağımızı futbol federasyonu karar verecek. Oyuncularımızın 5-6 tanesinde sorun yok, diğerleri maalesef maça çıkabilecek durumda değil. Büyük ihtimalle maçlar ertelenecek" dedi.

"Yemekten sonra arkadaşlarımın midesi bulanmaya başladı"

Ilıcaspor oyuncusu Gökdeniz Akdeniz, "Dün akşam yemekten sonra arkadaşlarımın midesi bulanmaya başladı. Benim de sabah kahvaltısından sonra midem bulanmaya başladı ve dün yemekte de aynıydı. Dün akşam pilav yemiştik, soğuktu. Sonrasında karın ağrısı vardı, mide bulantısı ve baş ağrısı oldu" diye konuştu. - DENİZLİ

Maça saatler kala hastanelik oldular!
Maça saatler kala hastanelik oldular!

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Kaynak: İHA

Manavgat, Antalya, Türkiye, Denizli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Maça saatler kala hastanelik oldular! - Son Dakika

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