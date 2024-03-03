2023 yılında Macaristan'da yapılan Dünya Karate Şampiyonası'nda madalya kazanan sporculara ve onları yetiştiren kulüp antrenörleri, Karate Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı (KAREV) tarafından altınla ödüllendirildi.
KAREV, 2023 senesinde Macaristan'da gerçekleşen Dünya Karate Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcular ve onları yetiştiren antrenörleri altın ile ödüllendirdi. KAREV Başkanı Ercüment Taşdemir yaptığı konuşmada, "Vakıf olarak sporcu kardeşlerimizin her zaman yanında olacağız. Başarıyı ödüllendirmek geriden gelenleri de teşvik ediyor. Sizler ülkemizi ve ay-yıldızlı bayrağımızı uluslararası alanda en güzel şekilde temsil ediyorsunuz, bu verdiğimiz ödül elbette sizlerin başarısının karşılığı değil sizler daha iyilere layıksınız" ifadelerini kullandı.
Sporculara ödüllerini; Etlik Ülkü Ocakları Sayın Kerim Yazıharma, iş adamı Murat Gündüz ve Kocaeli Kağıt Spor Kulübü Başkanı İbrahim Erçin ile birlikte takdim ettiler.
Dünya Şampiyonası'nda derece yapan sporcular şu şekilde:
1.Eray Şamdan
2. Tuba Yenen Yakan
3.Fatma Naz Yenen
4. Ali Sofuoğlu
5. Emre Vefa Göktaş
6. Enes Özdemir
Ayrıca, sporcuları yetiştiren kulüp antrenörlerinden Mesut Kolaylı ve İsmail Hakkı Bulut'a ödülleri takdim edildi. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Macaristan'da düzenlenen Dünya Karate Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcular ödüllendirildi - Son Dakika
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