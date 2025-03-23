Macaristan-Türkiye maçı, sahadaki panolarda yer alan reklamlar nedeniyle tek kamerayla yayınlandı - Son Dakika
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Spor

Macaristan-Türkiye maçı, sahadaki panolarda yer alan reklamlar nedeniyle tek kamerayla yayınlandı

Macaristan-Türkiye maçı, sahadaki panolarda yer alan reklamlar nedeniyle tek kamerayla yayınlandı

A Milli Takımımızın UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında Macaristan'a konuk olduğu maçı canlı yayınlayan TV8, Puskas Arena'daki panoları yer alan reklamlardaki sorun nedeniyle müsabakanın tek kamerayla çekilmesinden dolayı gecikmeli yayınlandığı duyurdu. TV 8 yayınında reklam panoların beyaz olması ise göze çarptı.

23.03.2025 20:48
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A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında Macaristan ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Puskas Arena'daki karşılaşmanın yayıncısı TV8'den müsabaka esnasında dikkat çeken bir açıklama geldi.

MACAR FEDERASYON İLE REKLAM ANLAŞMAZLIĞI YAŞADILAR

TV8, saha kenarındaki panolarda yer alan reklamlarda yaşanan sorun nedeniyle Macaristan- Türkiye müsabakasının tek kamera ile çekildiğini ve bu nedenle karşılaşmanın geç yayınlandığını duyurdu.

TV8'den yapılan açıklamada "Kanalımız, Macaristan-Türkiye maçında bizimle alakası olmayan reklamlar nedeniyle sorun yaşamıştır. Bu sebeple, bugünkü maçı saha kenarı reklamlarını göstermeden ve gecikmeli olarak yayınlamak durumundayız" ifadeleri kullanıldı.

Macaristan-Türkiye maçı reklamlardaki anlaşmazlık nedeniyle tek kamerayla yayınlandı

REKLAM PANOLARI BEYAZ

Öte yandan Macaristan-Türkiye karşılaşmasının TV8 yayınında saha kenarındaki reklam panolarının beyaz olması da dikkat çekti. Maç içerisinde karşılaşmanın spikeri tarafından sık sık reklam panolarının gösterilmeme hassasiyetinden dolayı yakın çekim kameralarının kullanılamadığı bilgisi geçildi.

Macaristan-Türkiye maçı reklamlardaki anlaşmazlık nedeniyle tek kamerayla yayınlandı
GÖRÜNTÜ: TV8

NE OLMUŞTU?

Öte yandan geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Acun Ilıcalı hakkında sahibi olduğu TV8 ile Exxen platformlarında yayınlanan futbol müsabakalarında sanal reklam teknikleri ile ruhsatsız ve yasadışı bahis sitelerinin reklamlarının yapılması tespitine dayanarak 7258 sayılı kanuna muhalefet gerekçesi ile iddianame düzenlenmişti. Ilıcalı iseyayınlara müdahale edemediklerini, görüntülerin maçın oynandığı ülkedeki yayıncıdan geldiğini dile getirerek kendisini savunmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, söz konusu soruşturmaya resen başlandığı, Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden yasa dışı bahis reklamı yapılan maç yayınlarına yönelik tespit istenildiği kaydedilmişti.

İddianamede, RTÜK'ten gelen yanıta göre, 19 Kasım 2024'te oynanan Karadağ-Türkiye futbol karşılaşmasının TV8 Yayıncılık Anonim Şirketi unvanlı medya hizmet sağlayıcı kuruluş ile Exxen Dijital Yayıncılık Anonim Şirketi unvanlı isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcısı tarafından yayınlandığı sırada, ruhsatsız ve yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarının, sanal reklam teknikleriyle stadyum reklam panolarına ve her iki kalenin yanına yerleştirildiği, bununla ilgili idari yaptırım uygulandığı anlatılmıştı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden gelen yazıya göre, 6 Ağustos 2024'teki LOSC (Lille)- Fenerbahçe, 14 Ekim 2024'teki İzlanda-Türkiye ve 6 Eylül 2024'teki Galler-Türkiye arasında futbol karşılaşmalarının özetlerinin Exxen spor YouTube kanalında paylaşıldığı bildirilen iddianamede, bu görüntülerde de benzer şekilde ruhsatsız ve yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarının yerleştirildiği ifade edilmişti.

İddianamede, özeti Exxen Spor YouTube kanalında yayınlanan maçların tamamının RTÜK'ten temin edilerek incelenmek üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderildiği, incelemeler neticesinde söz konusu bahis reklamlarının yayınlandığının tespiti yapıldığı kaydedilmişti.

İddianamede, TV8 TV Yayıncılık AŞ ve Exxen Dijital Yayıncılık AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ali Acun Ilıcalı, her iki şirketin Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ebru Atasav Tahrancı, TV8 TV Yayıncılık AŞ'nin Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Tarık, Sorumlu Müdür Bülent Uçak, Genel Yayın Yönetmeni Aslı Yaşaroğlu, Exxen Dijital Yayıncılık AŞ Genel Müdürü Ümmü Burhan, Sorumlu Müdür Burcu Batu Fakir ile her iki şirketin Yayın Direktörü Attila Ceciloğlu'nun zincirleme şekilde "kişileri, reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan 1'er yıl 3'er aydan 5'er yıl 3'er aya kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

A Milli Futbol Takımı, Acun Ilıcalı, Macaristan, Türkiye, Futbol, Medya, Spor, Tv8, Son Dakika

Son Dakika Spor Macaristan-Türkiye maçı, sahadaki panolarda yer alan reklamlar nedeniyle tek kamerayla yayınlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • Bs19731973***:
    Acun o beş para etmez kanalını al adaya değil ülkeye veda et. İnsanların bir moral kaynağı var onunda içine ettin. 165 52 Yanıtla
    MURAT UYSUN:
    Yavşak AcuR!!! 25 6
    145353:
    etmeselerdi adamı şikayet 8 15
  • mustafa sagdic:
    adam dogrusunu yaptı. oburturlu olsa bahis reklami diye caza yiyior 85 63 Yanıtla
  • 240778Fe:
    Ulan aynı reklamlar TRT de çıktı. Kimsenin kılı kıpırdamadı. Boş boş yorum yapmayın. Acun ile ilgisi yok reklamın 74 46 Yanıtla
    Bs19731973***:
    Kardeş sen ömründe tekrarsiz maç yayını izledin mi hiç. Neyle kimle alakası olursa olsun tedbirini alacaksın haa beceremedin mi o zaman yayın hakkını almaki adam gibi yayın yapacak bir kanal alsın. 18 13
  • 10fs07yh:
    bu açun hem usulsüzlüğün içinde çıkıyor, bu kadar üst düzey maçta tekrarını izleyemiyoruz 83 30 Yanıtla
  • CENGİZ DOĞAN:
    Böyle saçmalık olamaz olsada Açunun kanalımda olur 83 23 Yanıtla
  • Bs19731973***:
    52 yaşındayım futbol yayıncılık tarihinde bir ilk yaşıyorum. Bu yetmez araya reklamda sok tam olsun. 84 20 Yanıtla
  • Esmanur1:
    acundanda bu beklenir normaldir 63 23 Yanıtla
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