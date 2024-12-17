Maçı kazanan Galatasaray'dan TFF'ye olay suçlama: Kim bilir kimlere söz verdiler - Son Dakika
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Maçı kazanan Galatasaray'dan TFF'ye olay suçlama: Kim bilir kimlere söz verdiler

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Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Trabzonspor maçı sonrası TFF yönetimine ağır bir suçlamada bulundu. 'Federasyona, hakemlere rağmen bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ederiz. Bu federasyonu tüm kurullarıyla istifaya davet ettik, ne kadar haklı olduğumuzu bugün yine gördük.' diyen Öztürk, hakem yönetimini de eleştirdi.

17.12.2024 09:11
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Galatasaray'da Trabzonspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulunan ikinci başkan Metin Öztürk, TFF yönetimine ağır bir suçlamada bulundu.

"KİM BİLİR NE SÖZLER VERDİLER!"

Galibiyeti değerlendiren Metin Öztürk, "Federasyona, hakemlere rağmen bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ederiz. İnanılmaz bir oyun oldu. Bu federasyonu tüm kurullarıyla istifaya davet ettik, ne kadar haklı olduğumuzu bugün yine gördük. Sivas'ta verilmeyen 3 kırmızı, arkasından TFF Başkanı'nın başkanımızı tehdit etmesi! Savcılığa başvurmamız... Bugün maç öncesi Başkanımızın sevki ve ceza alması! Hani başkanlar sevk edilmeyecekti? Kim bilir kimlere söz verdiler ve yerine getirdiler" dedi.

"GALATASARAY ALNININ AKIYLA MAÇI KAZANDI"

Hakem yönetimini eleştiren Metin Öztürk, "Top çizgiyi geçerse aut olur değil mi? Bugün olmadı! VAR neden var peki? Futbolun ilahi adaleti ile Galatasaray 4-3 kazandı. Hakemlerin talimatla hareket ettiğini düşünüyoruz! Artık bu TFF'nin Galatasaray'ı engellemek için her şeyi yaptığını düşünüyoruz! Hakemlerin, MHK'nin adaleti olmayabilir ama futbolun adaleti var!Galatasaray alnının akıyla maçı kazandı" ifadelerini kullandı.

"TFF'YE RAĞMEN ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

TFF'nin tüm kurullarını istifaya davet eden Öztürk, "TFF'de istifalar oldu ama göreve devam ediyorlar! İstifa edenlerin yerine atamalar oldu! Bu TFF'ye rağmen Galatasaray şampiyon olacak ve gerçek 5. yıldızı göğsüne takacak! Biz bir kez daha TFF'yi istifaya davet ediyoruz! Ayrıca Bu TFF'ye rağmen sahada kalacağız ve sahada kazanacağız! Dursun Özbek hak mahrumiyeti alan ilk başkan! Ertuğrul Doğan da ceza aldı ama kaldırıldı. Demek literatüre intikam kültürü de giriyor. İstifa edenlerin yerine atamalar oluyor! Belki bakarsınız yakında racon kültürü de gelir! TFF tüm kurullarıyla istifa etmeli, tüm kulüplerin, herkesin önünü açmasını istiyoruz! İnanılmaz şeyler yaşıyoruz! Başkanımız tehdit edildi, adalete başvurdu. Türk adaleti gereğini yapacaktır, onlar da kendi adaletlerini ortaya koydular. Adaletsiz bir şekilde maça iki saat kala Galatasaray Başkanı'nı cezalandırdılar. Galatasaray Başkanı'nı ne bu federasyon, ne de başka bir federasyon cezalandıramaz! Elinizde şu an yetki olabilir, bundan önce başka federasyonlar oldu. Toplanır gidersiniz, arkanızdan beyaz mendil sallarız!" dedi.

Maçı kazanan Galatasaray\'dan TFF\'ye olay suçlama: Kim bilir kimlere söz verdiler

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Son Dakika Spor Maçı kazanan Galatasaray'dan TFF'ye olay suçlama: Kim bilir kimlere söz verdiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (35)

  • Burak:
    Madem herkes için adalet istiyorsunuz sene başından beri Beşiktaş doğranırken neden tek bi açıklama yapmadınız? Nerde samimiyetiniz? Doğru iki maçtır operasyon çektiler gsye hakkı yendi açık açık, feneri de kollayıp yarışta tutmaya çalışıyorlar. Ama keşke sizde Beşiktaşın hakkının yendiğini açık açık söyleyebilseydiniz... 61 11 Yanıtla
  • Deniz Kemal:
    İngiltere liginde de benzeri oldu, o çizgiye daha yakın görünyordu, tepeden bi çektiler dışardaymış. Bu çizgiden çok daha uzak demek ki net dışarda ama kamera görüntüsü verilmiyor. Görüntüler silinmiş bile olabilir, burada suç olabilir. 54 8 Yanıtla
  • Behlül Çakar:
    Maç sırasında farklı pozisyonda ve başka maçlarımızda defalarca çizgi kamerasından pozisyonlar gösterildi. Ama bu poziyon gösterilmiyor, saklanıyor. Suç duyurusunda bulunun. Grev kötüye kullanlılıyor! 51 8 Yanıtla
  • Behlül Çakar:
    YALIOSMAN hakemlerin yetmedi, Yayıncı Kuruluşun yetmedi... Haftaya çık bi de sen sahada oyna. 44 8 Yanıtla
  • Deniz Kemal:
    Sosyal medyada program kullanarak topun dışarda olduğunu ispatlayan birçok insan var. Zaten öyle az bir farkla da değil ki, açık ara dışarda. 41 5 Yanıtla
  • Behlül Çakar:
    Mertens'e net tekme var hakem yorumcularının hepsi söyledi zaten. Orda bile verilmesin diye ahlaksızlık peşindeler. Top bariz dışarda TS golü iptal edilmeli. Şunlar fenere yapılsa TFF binasında kamera kurup açıklama yaparlar. Adalet değil AYRICALIK istiyor fener. Hak teslim etmez. İşleri güçleri yalanlarla algı yaratmak sonra cezalarını buluyorlar ilahi adalet :) 35 9 Yanıtla
  • Sefer tolun:
    ulan maçı nasıl kazandığınız belli hadi öyle böyle kazandım halen federasyonlar uğraşıyorsunuz yenileniz acaba ne olurdu kıyameti koparırdınız be 12 27 Yanıtla
  • Cemilrepost Demiroğlu:
    Dünyanın en yüzsüz kulübü 17 21 Yanıtla
  • Yusuf Yücel:
    fenerbahçe galatasaraydan daha kaliteli bir takım kuramadığı sürece şampiyon olamaaaazzzz... bunu bir fenerli olarak söylüyorum. 33 5 Yanıtla
  • Özmen Sefer:
    Yavuz hirsiz ev sahibini bastirirmis.Cok ahlaklisiniz. 14 18 Yanıtla
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