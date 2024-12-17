Maçı kazanan Galatasaray\'dan TFF\'ye olay suçlama: Kim bilir kimlere söz verdiler

Spor

Galatasaray'da Trabzonspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulunan ikinci başkan Metin Öztürk, TFF yönetimine ağır bir suçlamada bulundu.

"KİM BİLİR NE SÖZLER VERDİLER!"

Galibiyeti değerlendiren Metin Öztürk, "Federasyona, hakemlere rağmen bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ederiz. İnanılmaz bir oyun oldu. Bu federasyonu tüm kurullarıyla istifaya davet ettik, ne kadar haklı olduğumuzu bugün yine gördük. Sivas'ta verilmeyen 3 kırmızı, arkasından TFF Başkanı'nın başkanımızı tehdit etmesi! Savcılığa başvurmamız... Bugün maç öncesi Başkanımızın sevki ve ceza alması! Hani başkanlar sevk edilmeyecekti? Kim bilir kimlere söz verdiler ve yerine getirdiler" dedi.

"GALATASARAY ALNININ AKIYLA MAÇI KAZANDI"

Hakem yönetimini eleştiren Metin Öztürk, "Top çizgiyi geçerse aut olur değil mi? Bugün olmadı! VAR neden var peki? Futbolun ilahi adaleti ile Galatasaray 4-3 kazandı. Hakemlerin talimatla hareket ettiğini düşünüyoruz! Artık bu TFF'nin Galatasaray'ı engellemek için her şeyi yaptığını düşünüyoruz! Hakemlerin, MHK'nin adaleti olmayabilir ama futbolun adaleti var!Galatasaray alnının akıyla maçı kazandı" ifadelerini kullandı.

"TFF'YE RAĞMEN ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

TFF'nin tüm kurullarını istifaya davet eden Öztürk, "TFF'de istifalar oldu ama göreve devam ediyorlar! İstifa edenlerin yerine atamalar oldu! Bu TFF'ye rağmen Galatasaray şampiyon olacak ve gerçek 5. yıldızı göğsüne takacak! Biz bir kez daha TFF'yi istifaya davet ediyoruz! Ayrıca Bu TFF'ye rağmen sahada kalacağız ve sahada kazanacağız! Dursun Özbek hak mahrumiyeti alan ilk başkan! Ertuğrul Doğan da ceza aldı ama kaldırıldı. Demek literatüre intikam kültürü de giriyor. İstifa edenlerin yerine atamalar oluyor! Belki bakarsınız yakında racon kültürü de gelir! TFF tüm kurullarıyla istifa etmeli, tüm kulüplerin, herkesin önünü açmasını istiyoruz! İnanılmaz şeyler yaşıyoruz! Başkanımız tehdit edildi, adalete başvurdu. Türk adaleti gereğini yapacaktır, onlar da kendi adaletlerini ortaya koydular. Adaletsiz bir şekilde maça iki saat kala Galatasaray Başkanı'nı cezalandırdılar. Galatasaray Başkanı'nı ne bu federasyon, ne de başka bir federasyon cezalandıramaz! Elinizde şu an yetki olabilir, bundan önce başka federasyonlar oldu. Toplanır gidersiniz, arkanızdan beyaz mendil sallarız!" dedi.