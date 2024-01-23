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Beşiktaş taraftarından yönetime tepki: Hasan Arat transferler nerede? - Son Dakika
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Beşiktaş taraftarından yönetime tepki: Hasan Arat transferler nerede?

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, sahasında Adana Demirspor'u konuk ederken mücadele golsüz eşitlikle tamamlandı. Beşiktaş taraftarı, maç sonunda başkan Hasan Arat'a transferler konusunda tepki gösterdi.

23.01.2024 - 23:48,  Güncelleme: 07:57
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Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş sahasında Adana Demirspor'u konuk ederken mücadele golsüz eşitlikle tamamlandı.

TARAFTAR ÇILDIRDI

Süper Lig devi Beşiktaş'ın 10 kişi kalan Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalması taraftarın sabrını taşırdı. Siyah-Beyazlı ekipte tribünde bulunan taraftarlar maç sonunda başkan Hasan Arat'a tepki gösterdi.

"TRANSFERLER NEREDE BAŞKAN?"

Siyah-beyazlı taraftarlar son düdüğün çalmasının ardından "Hasan Arat transferler nerede?" şeklinde tezahürat yaparken, kendi oyuncularına da sert tepki gösterdi.

Beşiktaş taraftarından yönetime tepki: Hasan Arat transferler nerede?
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (1)
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Adana Demirspor, Hasan Arat, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş taraftarından yönetime tepki: Hasan Arat transferler nerede? - Son Dakika
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