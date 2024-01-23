Beşiktaş taraftarından yönetime tepki: Hasan Arat transferler nerede?

Sevan Nişanyan\'dan ezanla ilgili infial yaratan sözler! Diyanet suç duyurusunda bulundu

21 askerini kaybeden İsrail\'e bir darbe de Hizbullah\'tan

Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25\'e yükseltiyoruz

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş sahasında Adana Demirspor'u konuk ederken mücadele golsüz eşitlikle tamamlandı.

TARAFTAR ÇILDIRDI

Süper Lig devi Beşiktaş'ın 10 kişi kalan Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalması taraftarın sabrını taşırdı. Siyah-Beyazlı ekipte tribünde bulunan taraftarlar maç sonunda başkan Hasan Arat'a tepki gösterdi.

"TRANSFERLER NEREDE BAŞKAN?"

Siyah-beyazlı taraftarlar son düdüğün çalmasının ardından "Hasan Arat transferler nerede?" şeklinde tezahürat yaparken, kendi oyuncularına da sert tepki gösterdi.