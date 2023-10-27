Konferans Ligi 3. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Ludogorets'i 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç'un taraftar grubu Okul Açık ile birlikte maçı izlemesi ise gündem yarattı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç, Okul Açık ile birlikte maçı izlerken sarı-lacivertlilerin tribün lideriyle yan yana görüntülendi. O kare sosyal medyada gündem oldu ve maçla ilgili en çok konuşulan detaylardan biri oldu.
Okul Açık grubu, hayat üniversitesi-okul açık bölümünden Kerim Rahmi Koç'un geçer not aldığını ifade eden bir paylaşım yaptı. Bu gönderi kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe maçının önüne geçen kare! Ali Koç'un oğlu Kerim, Cem Gölbaşı ile yan yana amigoluk yaptı - Son Dakika