 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Fenerbahçe maçının önüne geçen kare! Ali Koç'un oğlu Kerim, Cem Gölbaşı ile yan yana amigoluk yaptı - Son Dakika

Fenerbahçe maçının önüne geçen kare! Ali Koç'un oğlu Kerim, Cem Gölbaşı ile yan yana amigoluk yaptı

Son Güncelleme: 27.10.2023 09:08

Fenerbahçe'nin Ludogorets'i 3-1 yendiği karşılaşmayı Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç, mücadeleyi taraftar grubu Okul Açık ile birlikte izledi. Kerim Rahmi Koç'un, sarı-lacivertlilerin tribün lideri Cem Gölbaşı ile olan karesi çok konuşuldu.

Konferans Ligi 3. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Ludogorets'i 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç'un taraftar grubu Okul Açık ile birlikte maçı izlemesi ise gündem yarattı.

CEM GÖLBAŞI İLE YAN YANA GÖRÜNTÜLENDİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç, Okul Açık ile birlikte maçı izlerken sarı-lacivertlilerin tribün lideriyle yan yana görüntülendi. O kare sosyal medyada gündem oldu ve maçla ilgili en çok konuşulan detaylardan biri oldu.

OKUL AÇIK FOTOĞRAFLARI YAYINLADI

Okul Açık grubu, hayat üniversitesi-okul açık bölümünden Kerim Rahmi Koç'un geçer not aldığını ifade eden bir paylaşım yaptı. Bu gönderi kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Maçın önüne geçen kare! Ali Koç'un oğlunu Cem Gölbaşı ile yan yana görenler 'Yok artık' dedi
Maçın önüne geçen kare! Ali Koç'un oğlunu Cem Gölbaşı ile yan yana görenler 'Yok artık' dedi
Kerim Rahmi Koç (Solda)
Maçın önüne geçen kare! Ali Koç'un oğlunu Cem Gölbaşı ile yan yana görenler 'Yok artık' dedi
Maçın önüne geçen kare! Ali Koç'un oğlunu Cem Gölbaşı ile yan yana görenler 'Yok artık' dedi

Kerim Rahmi Koç, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe maçının önüne geçen kare! Ali Koç'un oğlu Kerim, Cem Gölbaşı ile yan yana amigoluk yaptı - Son Dakika


Son Dakika
00:14 Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'i deplasmanda devirdi
22:55 BM Genel Kurulu'nda Gazze'deki çatışmaların durdurulmasını talep eden karar tasarısı kabul edildi
22:42 İletişimin tamamen kesildiği Gazze için Elon Musk'a çağrı: Starlink uydularını Gazzeye gönder
22:40 İsrail'in ağır bombardımanı altındaki Gazze'den gelen görüntüler korkunç
22:32 Maç oynandığı anda halı sahaya isabet eden mermi müdiriyet odasına düştü
22:26 Son 5 maç 4 galibiyet! Kasımpaşa, İstanbulspor'u da sahadan sildi
22:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın milletimizin her bir ferdini Büyük Filistin Mitingine davet ediyorum
22:07 İç saha serisi sona erdi! Volkan Demirel'in öğrencileri son 2 maçta resmen kabusu yaşadı
21:12 İsrail ordusu, Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana ilk kez bu kadar şiddetli saldırıyor! 2 milyon kişiden haber alınamıyor
21:00 1 maç kazanınca moda giren Erik ten Hag: İyi bir yolda ilerliyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2023 00:20:11. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe maçının önüne geçen kare! Ali Koç'un oğlu Kerim, Cem Gölbaşı ile yan yana amigoluk yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement