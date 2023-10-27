Fenerbahçe maçının önüne geçen kare! Ali Koç'un oğlu Kerim, Cem Gölbaşı ile yan yana amigoluk yaptı

Konferans Ligi 3. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Ludogorets'i 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç'un taraftar grubu Okul Açık ile birlikte maçı izlemesi ise gündem yarattı.

CEM GÖLBAŞI İLE YAN YANA GÖRÜNTÜLENDİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç, Okul Açık ile birlikte maçı izlerken sarı-lacivertlilerin tribün lideriyle yan yana görüntülendi. O kare sosyal medyada gündem oldu ve maçla ilgili en çok konuşulan detaylardan biri oldu.

OKUL AÇIK FOTOĞRAFLARI YAYINLADI

Okul Açık grubu, hayat üniversitesi-okul açık bölümünden Kerim Rahmi Koç'un geçer not aldığını ifade eden bir paylaşım yaptı. Bu gönderi kısa sürede binlerce beğeni aldı.