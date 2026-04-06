Maçtan sonra ortaya çıktı! Kerem penaltıyı atarken neler olmuş neler

Dün gece oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde tribünlerde yaşanan anlar gündeme damga vurdu. Penaltı öncesi yükselen sesler dikkat çekti.

TEK AĞIZDAN TEKBİR

Kerem Aktürkoğlu penaltı noktasına giderken tribünlerden “Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber” sesleri yükseldi. O anlar kameralara yansıdı.

MAÇ SONRASI VİRAL OLDU

Karşılaşmanın ardından görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Çok sayıda kullanıcı o anlara yorum yaptı. Tribünlerin bu tepkisi, derbinin en çok konuşulan anlarından biri haline geldi.