Üye Girişi
Madalya avcısı Gökçe, gözünü zirveye dikti - Son Dakika

Madalya avcısı Gökçe, gözünü zirveye dikti

11.01.2022 10:11
Madalya avcısı Gökçe, gözünü zirveye dikti

Burdur'da televizyonda izleyip merak ettiği kick boks sporuna başladığında babasının 'sakatlanır' endişesiyle karşı çıktığı Gökçe Nur Tarhan (23), 6 yılda 3 Türkiye birinciliği, 6 Türkiye ikinciliği, 5 Türkiye üçüncülüğü, Avrupa ile dünya kupası şampiyonasında ikincilik ve üçüncülük kazandı.

Burdur'da televizyonda izleyip merak ettiği kick boks sporuna başladığında babasının 'sakatlanır' endişesiyle karşı çıktığı Gökçe Nur Tarhan (23), 6 yılda 3 Türkiye birinciliği, 6 Türkiye ikinciliği, 5 Türkiye üçüncülüğü, Avrupa ile dünya kupası şampiyonasında ikincilik ve üçüncülük kazandı. Başarılarıyla gururlandırdığı babası en büyük destekçisi olan Tarhan, eksik kalan dünya şampiyonluğu madalyasını kazanmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gökçe Nur Tarhan, ortaokulda hentbol takımına girdi. Televizyondan izlediği kick boks maçlarından etkilenen Tarhan, bu sporu yapmaya karar verdi. Kick boks antrenmanlarına katılan Tarhan, antrenör Deniz Sögü Koç ile çalışmalara başladı. Gökçe Nur Tarhan, 6 yıl önce başladığı kick boks sporunda ilk yılında Türkiye üçüncüsü oldu. Daha sonra katıldığı tüm turnuvalardan madalya ile dönen Tarhan, 2019 yılında İtalya'nın Rimini kentinde yapılan Best Fihgter Dünya Kick Boks Kupası'nda ay yıldızlı formayı giydi. Turnuvada 70 kilo K-1 kategorisinde dünya ikincisi olan Tarhan, 16-19 Eylül 2021'de Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılan Kick Boks Dünya Kupası'nda artı 70 kilo K1 kategorisinde bronz madalyanın sahibi oldu.

TÜRKİYE ŞAMPİYONU, AVRUPA VE DÜNYA İKİNCİSİTarhan, 6 yılda kick boks turnuvalarında 3 Türkiye birinciliği, 6 Türkiye ikinciliği, 5 Türkiye üçüncülüğü alarak kürsüye çıktı. Gökçe, 2018 yılında Avrupa Kupası Şampiyonası'nda ikinci, 2019 ve 2021 yıllarındaki şampiyonalarda da üçüncülük elde etti. Tarhan, onlarca madalyası arasında eksik kalan dünya şampiyonluğu madalyasını kazanmak için çalışmalarına devam ediyor.TELEVİZYONDA İZLEYİP MERAK ETTİKick boks sporuna merakla başladığını anlatan Tarhan, "Televizyonda kick boks ve boks maçlarını izliyordum. Lisede kick boks sporuna başladım. İlk yıl Türkiye üçüncüsü oldum. Şimdiye kadar gittiğim turnuvalardan derecesiz dönmedim. Türkiye şampiyonluklarım var. Türkiye ikinciliklerim var. Dünya ikincisi oldum, geçen yıl da dünya üçüncülüğünü kazandım. Hedefim dünya kupasında altın madalya kazanmak. Üniversiteden mezun olduktan sonra da kendim gibi başarılı sporcular yetiştirmek istiyorum" diye konuştu.SAKATLANIR ENDİŞESİYLE KARŞI ÇIKAN BABANIN MADALYA GURURUGökçe Nur Tarhan'ın başarısıyla gurur duyan babası Erol Tarhan (56), sakatlık yaşayacağı korkusuyla kızının kick boks sporu yapmasına ilk zamanlar karşı çıktığını söyledi. Gökçe'nin madalya kazandıktan sonra yaşadığı mutluluğundan dolayı kızına her zaman destek olduğunu anlatan Erol Tarhan, "Gökçe bu sporda başarılı oldu. Başarısından gurur duyuyorum. Daha önce niye göndermedim diye üzüldüm. Burdur'un gururu oldu" dediKOÇ: 'KEŞKE BENİM SPORCUM OLSA' DİYE DÜŞÜNDÜMKick Boks Burdur İl Temsilcisi ve antrenör Deniz Sögü Koç ise sporcusu ile ilk tanışmasını şu sözlerle anlattı:

"Stadyumun bahçesinde güvenlik görevlisi arkadaşımla konuşurken karşıdan Gökçe'nin geldiğini gördüm. Baktım 'keşke benim sporcum olsa' diye düşündüm. Gökçe bize doğru geldi ve beni tanımadağı için 'Deniz Hoca'yı görecektim' dedi. Bu şekilde tanıştık. Ertesi gün geldi antrenmanlara başladık. 6 yıl oldu. O günden bu yana Gökçe başarıyla devam ediyor."

Madalya avcısı Gökçe, gözünü zirveye dikti
Madalya avcısı Gökçe, gözünü zirveye dikti
Madalya avcısı Gökçe, gözünü zirveye dikti
Madalya avcısı Gökçe, gözünü zirveye dikti
YORUMLAR
500

Kick Boks, Türkiye, Burdur, Gökçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Madalya avcısı Gökçe, gözünü zirveye dikti - Son Dakika Spor


Cemal Enginyurt'tan canlı yayında Ankara Cumhuriyet Başsavcısı'na çağrı: Melih Gökçek tutuklansın Cemal Enginyurt'tan canlı yayında Ankara Cumhuriyet Başsavcısı'na çağrı: Melih Gökçek tutuklansın         
10:20
Son dakika: Kasım ayında cari denge açığı 2.6 milyar dolar oldu Son dakika: Kasım ayında cari denge açığı 2.6 milyar dolar oldu         
10:17
Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı         
10:15
Estetik yaptırmak isteyenler bir daha düşünün! Fransız askısı yaptırdı, hayatı karardı, artık gülemiyor Estetik yaptırmak isteyenler bir daha düşünün! Fransız askısı yaptırdı, hayatı karardı, artık gülemiyor         
10:03
Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı         
09:00
Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor         
08:31
Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla... Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla...         
07:50
Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi         
07:32
Karadeniz'de Türkali-1 kuyusunda akış testi başarıyla tamamlandı Karadeniz'de Türkali-1 kuyusunda akış testi başarıyla tamamlandı         
21:50
Galatasaray'da Fatih Terim dönemi nasıl sona erdi? Galatasaray'da Fatih Terim dönemi nasıl sona erdi?         
19:12
Battaniyeye sarılı halde yakalanan katil zanlısı mahkemeye getirilirken duygulandı Battaniyeye sarılı halde yakalanan katil zanlısı mahkemeye getirilirken duygulandı         
18:26
Son Dakika: PKK'lı teröristle fotoğrafı ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi Son Dakika: PKK'lı teröristle fotoğrafı ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi         
17:12
Yasadışı ama profesyonel! Türk definecilerin yer altındaki çalışması hayrete düşürdü! Yasadışı ama profesyonel! Türk definecilerin yer altındaki çalışması hayrete düşürdü!         
14:22
Bircan Bali ve Arto'dan bomba iddia: İsmail Demirci, hamile eşi Hande Soral'ı aldattı Bircan Bali ve Arto'dan bomba iddia: İsmail Demirci, hamile eşi Hande Soral'ı aldattı         
14:00
Son Dakika! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları hakkında TBMM Başkanı Şentop'tan çıkış: İç tüzüğün gereği yapılmalıdır Son Dakika! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları hakkında TBMM Başkanı Şentop'tan çıkış: İç tüzüğün gereği yapılmalıdır         
13:59
Son Dakika! "20 Aralık sonrası vaka sayılarında artış var" diyen İstanbul İl Sağlık Müdürü: Aşı ölüm oranını azalttı Son Dakika! "20 Aralık sonrası vaka sayılarında artış var" diyen İstanbul İl Sağlık Müdürü: Aşı ölüm oranını azalttı         
13:47
Kurt köpeği yolda sağa sola koşturuyordu! Köpeği takip ettiler ve gördükleri karşısında dehşete düştüler Kurt köpeği yolda sağa sola koşturuyordu! Köpeği takip ettiler ve gördükleri karşısında dehşete düştüler         
13:46

Son Dakika Haberleri
10:19 Cemal Enginyurt'tan canlı yayında Ankara Cumhuriyet Başsavcısı'na çağrı: Melih Gökçek tutuklansın
10:19 Galatasaray'ın yeni hocası yola çıktı! İstanbul'a geliş saati bile belli oldu
10:16 Son dakika: Kasım ayında cari denge açığı 2.6 milyar dolar oldu
10:14 Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı
10:10 Dünyanın en gizemli kadınlarından! Kuzey Kore liderinin eşi ponpon kızmış!
10:02 Estetik yaptırmak isteyenler bir daha düşünün! Fransız askısı yaptırdı, hayatı karardı, artık gülemiyor
09:57 Kazakistan'da yeni başbakan Alihan Smailov oldu!
09:53 Son Dakika! PKK'lı teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekil Semra Güzel'le ilgili fezleke Cumhurbaşkanlığına gönderildi
09:52 Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar
09:43 İSKİ duyurdu! İstanbul'un 5 ilçesinde yarın su kesintisi yapılacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2022 10:24:51. #1.12#
SON DAKİKA: Madalya avcısı Gökçe, gözünü zirveye dikti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement