Madrid ekibinin radarındaydı! Talihsiz şekilde sakatlanan Enes, hüngür hüngür ağladı - Son Dakika
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Madrid ekibinin radarındaydı! Talihsiz şekilde sakatlanan Enes, hüngür hüngür ağladı

25.05.2023 00:18

Getafe'de forma giyen milli futbolcumuz Enes Ünal, Betis karşılaşmasının ilk dakikalarında talihsiz bir sakatlık yaşadı. Gözyaşlarıyla oyundan çıkan Enes'in görüntüsü yürekleri burktu.

İspanya La Liga ekiplerinden Getafe'de forma giyen milli futbolcu Enes Ünal, deplasmanda oynadıkları Real Betis karşılaşmasının ilk bölümünde talihsiz bir sakatlık yaşadı.

Real Madrid ciddi şekilde ilgileniyordu! Talihsiz şekilde sakatlanan milli futbolcumuz Enes, hüngür hüngür ağladı

ACI İÇİNDE YERDE KALDI

Yere ters basan ve ayağı kötü şekilde dönen Enes, acı içinde kıvrandı. Hakem ve futbolcular, sağlık ekiplerini Enes'in yanına çağırdı. Gözyaşlarına boğulan milli futbolcu, acı içinde oyundan çıktı.

Real Madrid ciddi şekilde ilgileniyordu! Talihsiz şekilde sakatlanan milli futbolcumuz Enes, hüngür hüngür ağladı

REAL MADRİD PEŞİNDE

Enes Ünal ile Real Madrid ciddi şekilde ilgileniyordu. Milli futbolcunun sakatlık durumu transferin durumunu etkileyebilir.

Real Madrid ciddi şekilde ilgileniyordu! Talihsiz şekilde sakatlanan milli futbolcumuz Enes, hüngür hüngür ağladı
Real Madrid ciddi şekilde ilgileniyordu! Talihsiz şekilde sakatlanan milli futbolcumuz Enes, hüngür hüngür ağladı
Real Madrid ciddi şekilde ilgileniyordu! Talihsiz şekilde sakatlanan milli futbolcumuz Enes, hüngür hüngür ağladı
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R.Madrid ciddi şekilde ilgileniyordu! Talihsiz şekilde sakatlanan Enes, hüngür hüngür ağladı R.Madrid ciddi şekilde ilgileniyordu! Talihsiz şekilde sakatlanan Enes, hüngür hüngür ağladı

Enes Ünal, İspanya, Getafe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Madrid ekibinin radarındaydı! Talihsiz şekilde sakatlanan Enes, hüngür hüngür ağladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Madrid ekibinin radarındaydı! Talihsiz şekilde sakatlanan Enes, hüngür hüngür ağladı - Son Dakika
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