İspanya La Liga ekiplerinden Getafe'de forma giyen milli futbolcu Enes Ünal, deplasmanda oynadıkları Real Betis karşılaşmasının ilk bölümünde talihsiz bir sakatlık yaşadı.
Yere ters basan ve ayağı kötü şekilde dönen Enes, acı içinde kıvrandı. Hakem ve futbolcular, sağlık ekiplerini Enes'in yanına çağırdı. Gözyaşlarına boğulan milli futbolcu, acı içinde oyundan çıktı.
Enes Ünal ile Real Madrid ciddi şekilde ilgileniyordu. Milli futbolcunun sakatlık durumu transferin durumunu etkileyebilir.
Son Dakika › Spor › Madrid ekibinin radarındaydı! Talihsiz şekilde sakatlanan Enes, hüngür hüngür ağladı - Son Dakika