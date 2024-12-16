Mahkemeden Comolli'ye ağır ceza - Son Dakika
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Spor

Mahkemeden Comolli'ye ağır ceza

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Fransa'da organize dolandırıcılık, spor menajerliği faaliyetlerini yasa dışı yürütme ve suç ortaklığı suçlarından yargılanan Toulouse Başkanı Damien Comolli, 30 bin euro para cezası ve bir yıl hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı. Comolli, daha önce Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevinde bulunmuştu.

16.12.2024 15:39  Güncelleme: 16:12
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Fransa'da aralarında Toulouse Başkanı Damien Comolli'nin de yer aldığı organize dolandırıcılık, spor menajerliği faaliyetlerini yasa dışı yürütme ve suç ortaklığı, sahte menajer, sahtecilik, kara para aklama suçları davasında karar açıklandı.

Foot Mercato'da yer alan habere göre, mahkeme, daha önce sahte menajer soruşturması kapsamında gözaltına alınan Comolli'ye 30 bin euro para cezası verdi.

Comolli'ye para cezası ile birlikte bir yıl hak mahrumiyeti cezasının verildiği belirtildi.

Öte yandan davada yargılanan bir başka isim olan teknik direktör Christophe Galtier'in oğlu John Valovic-Galtier'e iki yıl ertelemeli hapis cezası verildi. Galtier, ertelemeli hapis cezası ile birlikte beş yıl hak mahrumiyeti ve 30 bin euro para cezasına çarptırıldı.

FENERBAHÇE'DE DE ÇALIŞTI

Fenerbahçe'de Ali Koç'un ilk başkan seçildiği 2018 yılında sportif direktörlük görevine getirilen Damien Comolli, sarı-lacivertlilerden Ocak 2020'de ayrılmıştı.

Comolli, Temmuz 2020'den bu yana Toulouse'un başkanlık görevini yürütüyor. Comolli'nin takımı Toulouse, Ligue 1'de 15 hafta sonunda topladığı 21 puanla 9. sırada yer alıyor.

Mahkemeden Comolli\'ye ağır ceza

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Son Dakika Spor Mahkemeden Comolli'ye ağır ceza - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Çelikk:
    Mourinho da İlerde Pişmanlık Olacak Yani Hayal kırıklığı 9 2 Yanıtla
  • güngör SAĞ:
    ezimezimezikbahçenin neden bu kadar yolsuz olduğu belli oldu birde galatasaraya yasa dışı bahis derken aççun beyin kanalı yasa dışı bahis reklamı yapıyordu ha birde engin ve dilan polat vergi kaçıran vatan hainleride ezikbahçeliydi ya adamlar asıl kendileri kurmuş yapıyı devletin ezikbahçeye kayyum atayıp araştırma yapması lazım kimin fenere yolu düşüyorsa ya yolsuz ya hırsız ya da vatan haini 0 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    FENEVIN HIRSIZI 0 0 Yanıtla
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