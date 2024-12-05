Mahmoud Charr, Dünya Şampiyonluğunu Koruyor - Son Dakika
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Spor

Mahmoud Charr, Dünya Şampiyonluğunu Koruyor

Mahmoud Charr, Dünya Şampiyonluğunu Koruyor

Dünya şampiyonu boksör Mahmoud Charr, 7 Aralık'ta Pulev ile kemerini korumak için ringe çıkacak.

05.12.2024 14:47
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Suriyeli dünya şampiyonu boksör Mahmoud Charr, Dünya Boks Birliği (WBA) ağır sıklet boksta 7 Aralık Cumartesi günü Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da dünya şampiyonluk kemerini korumak için Bulgar boksör Kubrat Pulev ile ringe çıkacak.

Dünya şampiyonu boksör Mahmoud Charr, Kubrat Pulev ile oynayacağı karşılaşma için yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Bu maça önem verdiğini ifade eden Charr, "Bu maç için 6 hafta Dubai kumsallarında koşu ve kondisyon çalıştıktan sonra 4 hafta da Avusturya'nın Seefeld kasabasındaki karla kaplı dağlarında sparring dövüşleri yaptım. Bu müsabakaya özel bir antrenör ile hazırlanma kararı aldık. Gennadi Golowkin ve Ruslan Chagayev gibi çok sayıda dünya şampiyonunun antrenörlüğünü üstlenmiş olan Magomed Schaburow, dünya ringlerinde çok büyük tecrübeler edinmiş ve 450'nin üzerinde amatör maç yapmış olan efsane bir isim. Kendisiyle antrenmanlarda hem büyük keyif aldım, hem de çok şey öğrendim. Mükemmel bir hazırlık dönemi geçirdim, herhangi bir sakatlığım yok, karşılaşmaya çok iyi konsantre olmuş durumdayım ve kendimi çok güçlü hissediyorum. Bu zafer benim hayallerimi gerçekleştirecek ve nihayet zafer kazanmış biri olarak, 21 Aralık'ta Oleksander Usik ve Tyson Fury arasında yapılacak olan dünya şampiyonluk maçının galibiyle ringe çıkarak boks tarihinde yer alan dört büyük kemeri kazanarak, dünya tarihine adımı altın harflerle yazdırmak istiyorum. Her zaman söylediğim gibi benim hedefim para değil, kazandığım zaferlerle dünya boks tarihine geçerek, oğlum ve ailemin benimle gurur duymasını sağlamaktır. Seefeld'de yanımda olan menajerim Christian Jager ve Promotörüm Erol Ceylan'a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Türk kardeşlerim Bulgaristan'da kazanabilmemiz için inşallah dualarınızı eksik etmeyin" şeklinde konuştu.

Sporcunun basın danışmanı Vedat Alyaz ise Mahmoud Charr'ın her zaman kendisini Osmanlı savaşçısı olarak tanıttığını belirterek, "Kendisi ülkemizi çok seviyor. Almanya'da da çok sayıda Türk arkadaşı var. Türk dizilerini çok severek izliyor ve ayrıca ablası ve akrabaları, Suriye'deki üzüntü veren savaştan kaçarak Türkiye'de yaşıyor. Ayrıca iki kez de Cumhurbaşkanımızı ziyaret ederek teşekkürlerini bildirdi. Hepimizin en büyük isteği dünya ringlerinde bir tane de müslüman şampiyonun mücadele etmesini görmektir. Mahmoud Charr'ın şu an elindeki kemeri daha önce 13 kez Muhammed Ali ve 11 kere de Mike Tyson kazandı" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Suriye, Aralık, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mahmoud Charr, Dünya Şampiyonluğunu Koruyor - Son Dakika

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