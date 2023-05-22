Makedonya'da 37 yıldır 1.Lige yükselemeyen futbol takımını üst lige çıkaran Oktay Derelioğlu, tarihi başarısını Haberler.com'a anlattı

Beşiktaş'ın efsane golcüsü Oktay Derelioğlu, teknik direktörlük kariyerinde de futbolculuğunu aratmıyor. Genç hoca, Makedonya 2. Lig ekibi FK Gostivar'ı yıllar sonra bir üst lige çıkarma başarısı gösterdi. Haberler.com'a konuşan Oktay Derelioğlu, Süper Lig'e dönüş sinyali verdi.

"KÜME DÜŞECEK" DENİLEN TAKIMI, 4. YAPTI

2021 yılında 4 hafta sonunda 1 puanda bulunan Gostivar'ın başına geçen Derelioğlu, takımı o sezon kümede tutarak büyük bir başarıya imza attı. Mevcut oyuncu grubuyla ilk yarıda 17 puan topladıklarını belirten Derelioğlu, ligin ikinci yarısında yaptıkları planlamayla sezonun bitmesine 2-3 hafta kala ligi 4. sırada bitirdi. Derelioğlu bu başarısına ilişkin yaptığı açıklamada, "Şampiyonluktan 2 kat daha önemli" ifadelerini kullandı.

GOSTIVAR'I 37 YIL SONRA 1. LİG'E ÇIKARDI

FK Gostivar ile 2. sezonunda mucizeyi gerçekleştiren Derelioğlu, takımı 1. Lig'e çıkardı. Bu sezon Makedonya'nın en büyüğü Vardar'ı iki kez mağlup eden FK Gostivar, hiç mağlubiyet yüzü görmedi. Takımı namağlup bir üst lige taşıyan Derelioğlu büyük başarısını, "2022-2023 sezonunda kalan iyi futbolcuları tuttuk. 12 tane yeni transfer ile güzel bir yapılanma yaptık. 2018-2019'da Fenerbahçe'yi eleyen Vardar takımı küme düştü, şansımıza. Şansa bak! Oranın en büyük, en popüler takımı küme düştü. 2 defa yendim Vardar'ı. Hakemlere rağmen yendik ve takımı namağlup bir üst lige taşıdık." ifadelerini kullanarak anlattı.

"MAKEDONYA'DAN MİNİMUM MALİYETE GETİRECEĞİM FUTBOLCULAR VAR"

Makedonya'da oyuncu portföyünü geliştirdiğini belirten Derelioğlu, Türkiye'de çalıştıracağı takıma minimum maliyetlerle yüksek potansiyelli Makedon futbolcuları kazandırabileceğini ifade etti. Derelioğlu açıklamasında, "Benim takımımda, buraya getirip oynatacağımız çok oyuncu var. Bu futbolcuları ben biliyorum. Oradaki oyuncuları tespit ettik. Makedonya'dan getireceğimiz oyuncular var. 2-3 tane oyuncu buraya kazandırsam minimum maliyetlerle, maksimum değer çıkartabiliriz." dedi.

MAKEDONYA MİLLİ TAKIMI'NA 2 FUTBOLCU KAZANDIRDI

Takımın yaş ortalamasının 23 olduğunu belirten Derelioğlu, "Benim olduğum dönemde 2 tane futbolcuyu 2.Lig'den Makedonya Ümit Milli Takımı'na verdik. Bunlar Makedonya A Milli Takımı'na çıkacak seviyede. Alioski ve Eljif Elmas'ın olduğu takıma gidecek oyuncu profili bunlar. Onları geliştirdik. Hedeflediğimiz her şeyi çok hızlı şekilde yaptık." ifadelerini kullandı.

"FUTBOLCUM 'GİTME' DİYE YALVARDI"

Bölge halkının ve futbolcuların kendisini çok sevdiğini belirten Derelioğlu, "Taraftarın bana olan sevgisi inanılmaz. Gostivar halkı bana aşık, hala arıyorlar "Sen olmadan olmaz" diyorlar. Orada hiçbir şeyi bahane etmedik çalıştık. Futbolcular gitmemi istemedi. Onların mesajlarını okutsam size ağlarsınız. Bir futbolcum var, en iyilerinden biri. "Hocam yalvarıyorum, ne olursun dön. Seninle çalışmak istiyorum" diye mesaj atmış. Bütün futbolcularım ayrılmama rağmen bana her dakika mesaj atar, bu benim için en büyük mutluluk." şeklinde konuştu.

BİLEĞİNİ KİMSE BÜKEMEDİ

Oktay Derelioğlu, Gostivar kariyerinde toplam 47 maça çıktı. 47 yaşındaki hoca bu karşılaşmalarda 32 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 mağlubiyetlik performans gösterdi. Tüm mağlubiyetlerini ilk sezonda alan ve 2. sezonu namağlup tamamlayan Derelioğlu, Gostivar'dan ayrılarak Türkiye'ye döndü. Süper Lig ve 1. Lig ekiplerinin dirsek teması kurduğu başarılı hocanın, 2023-2024 sezonunda kariyerini Türkiye'de sürdürmesi bekleniyor.