Futbol turnuvasında kupa İnönü Üniversitesi'nin

Malatya'da düzenlenen futbol turnuvasında İnönü Üniversitesi kupayı kaldırdı. Final maçında Büyükşehir Belediyesi ile İnönü Üniversitesi karsı karsıya geldi. Karşılaşmayı İnönü Üniversitesi 10-3 kazanarak turnuvanın birincisi oldu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen, Muharrem Zeyno futbol turnuvası sona erdi.

Malatya futbol kamuoyunun yakından tanıdığı, uzun yıllar Malatya futboluna hizmet eden ve 26 Mayıs 2022 günü geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden TÜFAD Malatya Şube Başkanı Muharrem Zeyno adına düzenlenen kurumlar arası futbol turnuvası sona erdi.

Muharrem Zeyno adına düzenlenen kurumlar arası futbol turnuvası final maçında Büyükşehir Belediyesi ile İnönü Üniversitesi karsı karsıya geldi. Karşılaşmayı İnönü Üniversitesi 10-3 kazanarak turnuvanın birincisi oldu.3'ncülük maçında İl Jandarma Komutanlığı ile Emniyet karsı karşıya geldi. Karşılaşmayı Emniyet 3-1 kazanarak 3'ncü oldu.

Turnuvada 1'nci olan İnönü Üniversitesi'ne kupayı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Büyükşehir Belediyesine 2'ncilik ödülünü Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan verdi ve Emniyet takımına 3'ncülük ödülünü de Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren verdi. - MALATYA