Malatyalı sporcudan Türkiye ikinciliği - Son Dakika
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Malatyalı sporcudan Türkiye ikinciliği

07.05.2022 11:48
Malatyalı sporcudan Türkiye ikinciliği

Malatyalı sporcu Gülay Balık, Spor Tırmanış Speed (Hız) Türkiye Şampiyonası 'Spor Tırmanışı' dalında Türkiye ikinciliği elde etti.

Malatyalı sporcu Gülay Balık, Spor Tırmanış Speed (Hız) Türkiye Şampiyonası 'Spor Tırmanışı' dalında Türkiye ikinciliği elde etti.

Aydın'da yapılan Spor Tırmanış Speed (Hız) Türkiye Şampiyonası'nda büyük kadınlar kategorisinde Malatyalı sporcu Gülay Balık Türkiye ikincisi oldu.

Malatya Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Sporcumuzu, ailesini ve antrenörünü tebrik eder, başarıların devamını dileriz" denilerek, başarılı sporcuya Malatya'da da ayrıca hediyeler verileceği kaydedildi. - MALATYA

Malatyalı sporcudan Türkiye ikinciliği
Malatyalı sporcudan Türkiye ikinciliği
Malatyalı sporcudan Türkiye ikinciliği

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Malatya, Türkiye, Aydın, Gülay, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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