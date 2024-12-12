Malmö ve Galatasaray 2-2 Beraberlik

- UEFA Avrupa Ligi: Malmö: 2 - Galatasaray: 2 (Maç sonucu)
MALMÖ - UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı İsveç ekibi Malmö ile 2-2 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
56. dakikada Dries Mertens ile verkaç sonrasında ceza sahası içine giren Yunus Akgün'ün sol çaprazdan yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2
63. dakikada Yunus Akgün'ün sol kanattan pasında defanstan seken topa Kerem Demirbay'ın ceza sahası dışından gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Joakim Oscar Persson'da kaldı.
84. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Taha Abdi Ali'nin çaprazdan vuruşunda kaleci Fernando Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.
89. dakikada Busanello'nun sol kanattan ortasında defanstan seken topa ceza sahası içinde Stryger Larsen'in gelişine vuruşunda kale önünde Berkan Kutlu'nun müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere gitti.
90+2. dakikada Busanello'nun pasıyla ceza sahası içine giren Sergio Pena'nın sol taraftan uzak direğe plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2
Hakemler: John Brooks, Simon Bennett, Daniel Robathan
Malmö: Joakim Oscar Persson, Stryger Larsen, Colin Rosler, Nils Zatterström, Busanello, Lasser Berg Johnsen, Otto Rosengren (Sergio Pena dk. 74), Anders Christiansen (Isaac Thelin dk. 74), Hugo Bolin (Taha Abdi Ali dk. 65), Sören Rieks (Oliver Berg dk. 82), Erik Botheim
Yedekler: William Nieroth Lundgren, Martin Olsson, Elison Makolli, William Akesson, Oscar Lewicki, Zakaria Loukili, Sebastian Jorgensen, Adrian Skogmar
Teknik Direktör: Henrik Rydström
Galatasaray: Fernando Muslera, Metehan Baltacı, Davinson Sanchez (Kerem Demirbay dk. 32), Abdülkerim Bardakcı, Elias Jelert (Hakim Ziyech dk. 87), Lucas Torreira, Gabriel Sara (Efe Akman dk. 87), Berkan Kutlu, Yunus Akgün, Dries Mertens (Victor Nelsson dk. 73), Michy Batshuayi
Yedekler: Batuhan Şen, Günay Güvenç, Ali Yeşilyurt, Berat Luş, Recep Yalın Dilek
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Erik Botheim (dk. 24), Sergio Pena (dk. 90+2) (Malmö), Elias Jelert (dk. 43), Yunus Akgün (dk. 56) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Hugo Bolin, Sören Rieks (Malmö), Lucas Torreira, Metehan Baltacı (Galatasaray)
Son Dakika › Spor › Malmö ve Galatasaray 2-2 Beraberlik - Son Dakika
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