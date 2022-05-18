Manchester City kesenin ağzını açtı! Marc Cucurella transferi için 30 milyon sterlin ödemeye hazırlar - Son Dakika
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Manchester City kesenin ağzını açtı! Marc Cucurella transferi için 30 milyon sterlin ödemeye hazırlar

18.05.2022 18:36

Manchester City, Brighton'da top koşturan defans oyuncusu Marc Cucurella'yı kadrrosuna dahil etmek için teklifte bulunma hazırlığı içinde. Bu transfer için City yönetimi 30 milyon sterlini gözden çıkarmış durumda.

Manchester City teknik ekibi, 23 yaşındaki İspanyol yıldız Cucurella'nın, kulübün defans sorunu için aranılan kan olduğu görüşünde. Guardiola'nın, tecrübeli defansı takımında görmeyi çok istediği biliniyor. Daily Mail'in haberine göre, Manchester City Brighton'ın defans oyuncusu Marc Cucurella'yı kadrosuna katmak için 30 milyon sterlini gözden çıkarmaya hazır.

PERFORMASI ÇOK İSTİKRARLI

Bu sezon Brighton'da 37 karşılaşmada 1 gol, 2 asist üreten İspanyol defans, 6 sarı kart gördü. İstikrarlı bir görüntü sergileyen İspanyol oyuncunun transferi önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

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Son Dakika Spor Manchester City kesenin ağzını açtı! Marc Cucurella transferi için 30 milyon sterlin ödemeye hazırlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manchester City kesenin ağzını açtı! Marc Cucurella transferi için 30 milyon sterlin ödemeye hazırlar - Son Dakika
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