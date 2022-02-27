Manchester City'nin yıldız futbolcusu Zinchenko maç öncesinde gözyaşlarını tutamadı! - Son Dakika
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Manchester City'nin yıldız futbolcusu Zinchenko maç öncesinde gözyaşlarını tutamadı!

27.02.2022 00:34

Premier Lig'in 27. haftasında Manchester City, deplasmanda Everton'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmaya Rusya'yı protesto ederek Ukrayna'ya destek veren tribünler ve futbolcular damga vurdu. Tribünler ve futbolcular karşılaşma öncesinde Ukrayna'ya destek verdi. Manchester City'nin yıldız futbolcusu Oleksandr Zinchenko ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Premier Lig'in 27. haftasında Manchester City, deplasmanda Everton'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmaya Rusya'yı protesto ederek Ukrayna'ya destek veren tribünler ve futbolcular damga vurdu.

"SAVAŞA HAYIR"

Mücadelenin başlangıç seremonisine Manchester Cityli futbolcular Ukrayna bayraklı ve üzerinde "Savaşa hayır" yazılı tişörtlerle sahaya çıktılar. Everton ise sahaya Ukrayna bayrakları ile çıktı.

Premier Lig'de Rusya tepkisi! Manchester City'nin Ukraynalı futbolcusu gözyaşlarına boğuldu
Premier Lig'de Rusya tepkisi! Manchester City'nin Ukraynalı futbolcusu gözyaşlarına boğuldu

ZINCHENKO GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Ukraynalı futbolcular Oleksandr Zinchenko ve Vitaliy Mykolenko maç öncesi birbirlerine sarılarak destek oldular. Zinchenko, destek mesajları sonrası gözyaşlarını tutamadı.

Premier Lig'de Rusya tepkisi! Manchester City'nin Ukraynalı futbolcusu gözyaşlarına boğuldu
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Son Dakika Spor Manchester City'nin yıldız futbolcusu Zinchenko maç öncesinde gözyaşlarını tutamadı! - Son Dakika


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