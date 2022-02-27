Manchester City'nin yıldız futbolcusu Zinchenko maç öncesinde gözyaşlarını tutamadı! - Son Dakika

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Premier Lig'in 27. haftasında Manchester City, deplasmanda Everton'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmaya Rusya'yı protesto ederek Ukrayna'ya destek veren tribünler ve futbolcular damga vurdu.

"SAVAŞA HAYIR"

Mücadelenin başlangıç seremonisine Manchester Cityli futbolcular Ukrayna bayraklı ve üzerinde "Savaşa hayır" yazılı tişörtlerle sahaya çıktılar. Everton ise sahaya Ukrayna bayrakları ile çıktı.

ZINCHENKO GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Ukraynalı futbolcular Oleksandr Zinchenko ve Vitaliy Mykolenko maç öncesi birbirlerine sarılarak destek oldular. Zinchenko, destek mesajları sonrası gözyaşlarını tutamadı.