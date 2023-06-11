Manchester City'nin Norveçli yıldızı Haaland, Şampiyonlar Ligi kupasını kazandı

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Haaland ile seremoniye gelen sevimli minik, çok tanıdık bir ismin torunu çıktı

İstanbul'un ev sahipliği yaptığı UEFA Şampiyonlar Ligi finaline bu sezon tüm kulvarlarda 52 maçta 52 gol atarak gelen Manchester City'nin Norveçli yıldızı Erling Haaland, Inter karşısında skor üretemese de kupa sevinci yaşadı.

KARİYERİNİN İLK ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONLUĞU

Manchester City'nin final yolculuğundaki 13 maçında da forma giyen ve attığı 12 golle krallık yarışını zirvede tamamlayan 22 yaşındaki yıldız futbolcu, kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu yaşadı. Haaland, turnuvada sezon boyunca kırdığı rekorlarla adından sıkça söz ettirdi.

30 GOLE EN HIZLI VE EN GENÇ YAŞTA ULAŞAN FUTBOLCU

Son 16 turunda, ilk yarısında "hat-trick" yaptığı Leipzig maçında toplam 5 kez rakip fileleri havalandıran Haaland, turnuvada 30 gole en hızlı ve en genç yaşta ulaşan futbolcu oldu.

NISTELROOY'U ZİRVEDEN İNDİRDİ

22 yaş 236. gününde 30 gole ulaşan Norveçli yıldız, Kylian Mbappe'nin 22 yaş 352 günle kırdığı rekoru geride bıraktı. "Devler Ligi"ndeki 25. maçında 30 gole ulaşarak erişilmesi güç bir istatistiğe daha imza atan Haaland, 34 karşılaşmayla bu alanda rekoru elinde tutan eski Hollandalı futbolcu Ruud Van Nistelrooy'u zirveden indirdi.

TURNUVADA BİR MAÇTA 5 GOL ATAN 3. FUTBOLCU OLDU

Haaland ayrıca, turnuvada bir maçta 5 gol atan 3. futbolcu oldu. Organizasyonda daha önce Ekim 2014'te Shakhtar Donetsk formasıyla Brezilyalı Luiz Adriano, Mart 2012'de de Barcelona formasıyla Lionel Messi takımları adına 5 gol kaydetmişti.