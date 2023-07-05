Manchester United, Chelsea'den Mason Mount'u 70 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı - Son Dakika
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Manchester United, Chelsea'den Mason Mount'u 70 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı

05.07.2023 14:37

Chelsea altyapısından yetişen Mason Mount, Manchester United ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Kırmızı Şeytanlar, bu transfer için Maviler'e 70 milyon euro bonservis ödedi. Mount, Chelsea formasıyla Şampiyonlar Ligi, Süper Kupa, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve iki kez de Federasyon Kupası'nı kazandı. Chelsea'den yapılan açıklamada, Manchester United'a katılmaktan heyecan duyduğu ve büyük kupalar kazanma hedefinin bir parçası olmak için sabırsızlandığı belirtildi.

Chelsea altyapısından yetişen Mason Mount, Manchester United ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Kırmızı Şeytanlar, bu transfer için Maviler'e 70 milyon euro bonservis ödedi.

"NE KADAR GÜÇLÜ BİR TAKIMA KATILDIĞIMI BİLİYORUM"

Chelsea'den yapılan açıklama, "Büyüdüğünüz kulüpten ayrılmak asla kolay değildir, ancak Manchester United kariyerimin bir sonraki aşaması için heyecan verici, yeni bir meydan okuma sağlayacak. Onlara karşı mücadele ettiğim için ne kadar güçlü bir takıma katıldığımı biliyorum. Bu takımın büyük kupalar kazanma hedefinin bir parçası olmak için sabırsızlanıyorum." ifadeleri kullanıldı.

CHELSEA İLE SAYISIZ ZAFERLER KAZANDI

Mount, Chelsea formasıyla Şampiyonlar Ligi, Süper Kupa, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve iki kez de Federasyon Kupası'nı kazandı.

Manchester United, Chelsea'den Mason Mount'u renklerine bağladı
Manchester United, Chelsea'den Mason Mount'u renklerine bağladı
Manchester United, Chelsea'den Mason Mount'u renklerine bağladı
Manchester United, Chelsea'den Mason Mount'u renklerine bağladı
Manchester United, Chelsea'den Mason Mount'u renklerine bağladı
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Manchester United, Chelsea, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manchester United, Chelsea'den Mason Mount'u 70 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manchester United, Chelsea'den Mason Mount'u 70 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı - Son Dakika
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