Cristiano Ronaldo'nun paylaşımını dünya gündemine oturdu! Yeni takımı taktığı saatin detayında gizli - Son Dakika
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Cristiano Ronaldo'nun paylaşımını dünya gündemine oturdu! Yeni takımı taktığı saatin detayında gizli

23.11.2022 10:49

Manchester United'dan ayrılan Cristiano Ronaldo, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gündem oldu. Bir saat markasının kendisi için çıkardığı özel seriyi tanıtan Portekizli yıldız, çok ince bir mesaj verdi. Ronaldo'nun paylaşımında koluna taktığı saatte Real Madrid forması giyerken Manchester United'a attığı golün kafa vuruşu yer aldı. Dünyaca ünlü futbolcunun bu hareketi sonrası, Real Madrid'e geri döneceği iddiaları kuvvet kazandı.

Manchester United'ı hedef alan açıklamaları sonrası kulüple karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi merak konusu olmuştu. Portekizli yıldız yaptığı paylaşımla tüm futbolseverleri heyecanlandırdı.

KAFALARI KARIŞTIRAN PAYLAŞIM

2022 Dünya Kupası'nda Portekiz Milli Takımı ile boy gösterecek Cristiano Ronaldo için Manchester United macerası sona erdi. Bu gelişme üzerine Portekizli yıldız yaptığı son paylaşımında yeni adresine ilişkin kafaları karıştıran bir mesaj verdi.

Dünya, Cristiano Ronaldo'nun paylaşımını konuşuyor! Yeni takımı taktığı saatte gizli

REAL MADRID'E Mİ DÖNÜYOR?

Bir saat markasının kendi adına çıkardığı özel seriyi tanıtan Cristiano Ronaldo, paylaştığı fotoğrafta taktığı saatle çok ince bir mesaj verdi. Portekizli yıldızın saatinde Real Madrid forması giyerken Manchester United'a attığı golün kafa vuruşu yer alıyor. Ronaldo'nun bu hamlesi sonrası eski takımı Real Madrid'e geri döneceği konuşulmaya başladı.

Dünya, Cristiano Ronaldo'nun paylaşımını konuşuyor! Yeni takımı taktığı saatte gizli
Dünya, Cristiano Ronaldo'nun paylaşımını konuşuyor! Yeni takımı taktığı saatte gizli
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Manchester United, Cristiano Ronaldo, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cristiano Ronaldo'nun paylaşımını dünya gündemine oturdu! Yeni takımı taktığı saatin detayında gizli - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cristiano Ronaldo'nun paylaşımını dünya gündemine oturdu! Yeni takımı taktığı saatin detayında gizli - Son Dakika
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