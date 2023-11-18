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Manchester United'da Onana sakatlandı, Altay Bayındır'a gün doğdu - Son Dakika

Manchester United'da Onana sakatlandı, Altay Bayındır'a gün doğdu

Manchester United'ın Kamerunlu kalecisi Andre Onana, 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri maçında sakatlandı. Onana'nın durumu ciddi ise Galatasaray maçında kaleyi Altay Bayındır koruyacak.

Manchester United\'da Onana sakatlandı, Altay Bayındır\'a gün doğdu
18.11.2023 13:17

Manchester United'ın Kamerunlu kalecisi Andre Onana, 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri maçında sakatlandı. Onana'nın durumunun ciddi olması halinde Galatasaray müsabakasında kaleyi Altay Bayındır koruması bekleniyor.

MAÇA DEVAM EDEMEDİ

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi İngiliz ekibi Manchester United'ın kalecisi Andre Onana, 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri D Grubu'nda oynanan Kamerun - Mauritius müsabakasında sakatlık yaşadı. Addüktör kasında gerilme yaşadığı belirtilen Onana, mücadelenin 82. dakikasında yerini Fabrice Ondoa'ya bıraktı. 27 yaşındaki kalecinin durumu, yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

ALTAY ELDİVENLERİ ALABİLİR

Manchester ekibi, 26 Kasım Pazar günü ligde Everton ile karşılaşacak. 3 gün sonra ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul'da Galatasaray ile mücadele edecek Manchester United'da, Onana'nın yerine milli kaleci Altay Bayındır'ın kaleyi devralması bekleniyor. Manchester United'ın Kamerunlu kalecisi Andre Onana, 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri maçında sakatlandı. Onana'nın durumu ciddi ise Galatasaray maçında kaleyi Altay Bayındır koruyacak.

Kaynak: İHA

Manchester United, Altay Bayındır, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manchester United'da Onana sakatlandı, Altay Bayındır'a gün doğdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manchester United'da Onana sakatlandı, Altay Bayındır'a gün doğdu - Son Dakika
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