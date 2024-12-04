Manisa Basket, UCAM Murcia\'ya Yenildi

Spor

Ersan ERDOĞAN/ MANİSA,

SALON: Muradiye

HAKEMLER: Yohan Rosso (Fransa), Andris Aunkrogers (Letonya), Saverio Lanzarini (İtalya)

MANİSA BASKET: Pickett 14, Chiozza 6, Lee 8, Besson 27, White Jr 11, Harun Apaydın 2, Cengizhan İvedi 1, Yunus Sonsırma 3

UCAM MURCIA: Kurucs 3, Radebaugh 19, Todorovic 8, Hakanson 12, Ennis 18, Sant-Ross 10, Caupain 6, Birgander 2, Brodziansky, Diagne

1'İNCİ PERİYOT: 15-19

İLK YARI: 29-39

3'ÜNCÜ PERİYOT: 51-60

BASKETBOL Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Manisa Basket evinde UCAM Murcia'ya 78-72 yenilip son maçlar öncesi liderliği rakibine kaptırsa da Play-In oynamayı garantiledi. İspanyol ekibi maçta ilk periyodu 19-15, devreyi 39-29 ve üçüncü periyodu da 60-51 önde geçti. Temsilcimizin son periyottaki çabası maçı kazanmaya yetmedi. Grupta Murcia 5 maçta 4 galibiyete ulaşarak liderliği Manisa'dan devralırken, temsilcimiz 3 galibiyetle ikinci sırada kaldı. Manisa Basket son grup maçında 18 Aralık'ta Sırbistan temsilcisi FMP Belgrad'ı ağırlayacak.