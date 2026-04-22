Manisa BBSK, Aleksandra Rasinska ile Anlaştı

SULTANLAR Ligi'nin yeni ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor iç transferde Aleksandra Rasinska ile yola devam etme kararı aldı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kadro planlamamız doğrultusunda, kadromuzun en önemli parçalarından biri olan pasör çaprazımız Aleksandra Rasinska ile sözleşme yeniledik. Birlikte daha nice zaferlere Aleksandra" ifadelerine yer verildi.

Ocak ayında Aydın Büyükşehir Belediyespor'dan transfer edilen 27 yaşındaki Polonyalı voleybolcu, Manisa ekibiyle 1'inci Lig'de kupa sevinci yaşadı.