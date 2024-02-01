Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Günay\'ı ağırladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Günay, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Günay, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk ve beraberindeki heyet, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ziyaret etti. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü de yer aldı.
Ziyarette konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Avrupa Üniversite Oyunlarını 2028 yılı itibariyle Manisa'da yapma talepleri noktasında çok değerli Başkanımızın bizlere ricaları olmuştu. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun, 2028 Avrupa Üniversite Oyunlarına ev sahipliği yapma adaylığını Manisa Büyükşehir Belediyesi adına memnuniyetle desteklediğimizi buradan ifade etmek istiyorum. Avrupa Üniversite Oyunlarını düzenlemek spor politikaları arasındaki önceliklerimiz arasındadır ve önemli uluslararası etkinliklere yönelik stratejilerimizle mükemmel bir uyum içerisinde olacağımızı buradan beyan ediyoruz. Manisa kenti, büyük etkinliklerin aktif ve sorumlu bir organizatörü olarak biliniyor. Uluslararası spor etkinliklerine ve yarışmalara ev sahipliği yapmak için gereken desteği sağlayacağımızı buradan bir kere daha teyit ediyoruz. Büyükşehir olarak şehrimiz için bu tür uluslararası etkinliklerin yapılması bizler için bir onurdur. Ben emeği geçen herkese Manisa halkı ve şahsım adına teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlı olur. 2028 yılı Avrupa Üniversite Oyunları burada uygulanır, hayata geçirilir" diye konuştu.
"Manisa ve ülkemizin tanıtımı için önemli"
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün ardından konuşan Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Mehmet Günay, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın görevlendirmesiyle 2028 Avrupa Üniversite Oyunlarına aday olduk. Tabi ki 81 il içerisinden Manisa ili seçildi. Ege Bölgesinde potansiyeli ile İzmir'den sonra en büyük il olan, geçmişiyle spor organizasyonlarına ev sahipliği yapma hakkı taşıyan bir şehir Manisa. Bizde 1 yıldır, Manisa Valiliği, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün, federasyon ve Bakanlığımızın çalışmaları ile bu noktaya geldik. İnşallah 7 Mart'ta uluslararası federasyonlardan teknik gözlemciler gelecek. 19 Mart'ta ise yönetim kurulu üyeleri gelecek. Ondan sonra da bu oyunların 2028 yılında Manisa'da oynanması kesinleşecek. İnşallah, Manisa spor şehri olacak. Buraya Devletimizin planladığı yatırımlar var. Hep birlikte Valilik, Belediye, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Bakanlık olarak Manisa'da ülkemizin ve şehrimizin tanıtımı için bu oyunları yapacağız. Dünyada zaten spor organizasyonlarının en başarılı ülkesi olarak Türkiye biliniyor. Bu anlamda bu organizasyonu Manisa'ya layık gören bir önceki Bakanımız Mehmet Kasapoğlu'na, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak beyefendiye çok teşekkür ediyorum. Bu organizasyon ile Türk kültürünü ve Manisa'mızı Avrupa'ya tanıtmak bir onurdur diye düşünüyoruz, şimdiden Manisa'ya hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, günün anısına konuklarına hediye takdiminde bulundu. 2028 Avrupa Üniversite Oyunları hakkında istişarelerin yapılmasının ardından ziyaret noktalandı. - MANİSA
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