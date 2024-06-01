Manisa FK ve Manisa Büyükşehir Belediyesi arasında gerginlik sürüyor - Son Dakika
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Spor

Manisa FK ve Manisa Büyükşehir Belediyesi arasında gerginlik sürüyor

Manisa FK ve Manisa Büyükşehir Belediyesi arasında gerginlik sürüyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi yönetimi ile Manisa Futbol Kulübü arasında yaşanan gerginlik devam ediyor. Manisaspor'un eski başkanlarından Emre Hasgör, kulüple ilgili sert açıklamalarda bulunarak bütçenin küçüleceğini belirtti. Ayrıca, Manisa Büyükşehir Belediyespor'un Basketbol Süper Ligi'ndeki performansıyla ilgili de konuşan Hasgör, bütçenin düşürüldüğünü ve kendi finans kaynaklarıyla hareket edeceklerini ifade etti.

01.06.2024 11:46
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Ersan ERDOĞAN/ MANİSA,

MANİSA'da 31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından 1'inci Lig'deki Manisa Futbol Kulübü ve yeni Manisa Büyükşehir Belediyesi yönetimi arasında kulüple ilgili başlayan gerginlik sürüyor. Manisa FK'da Başkan Mevlüt Aktan'ın tepkili açıklamalarının ardından Manisa Büyükşehir Belediye spor'da nisan ayında başkanlığa seçilen Manisaspor'un eski başkanlarından Emre Hasgör de sert çıkış yaptı. Emre Hasgör, üst üste ikinci kez Avrupa arenasında mücadele etmeye hak kazanan Basketbol Süper Ligi'ndeki Manisa Büyükşehir Belediyespor'da yeni sezonda bütçenin küçüleceğini de söyledi.

Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan'ın yaşadıkları tesis krizi nedeniyle, "Kulübün adını Rize Fındıklıspor yaparım Manisa'dan çekilirim" sözlerinin sorulması üzerine Başkan Emre Hasgör, "Futbolun içinden geldiğim için bu sorular çok normal ama bir amatör spor kulüp başkanıyım. Çocuklara, gençlere hizmet eden bir kulüp başkanıyım ama aynı zamanda da çok iyi bir Manisaspor başkanıyım. Bunlar çok komik açıklamalar. Aslında bunlar 15 yıllık ürünün cevapları. Fındıklıspor da yaparlar, Polatlıspor da yaparlar. 1994 yılında rahmetli Adil Aygül tarafından kurulan kulübün futbol takımının geldiği durumlar hepimizin içini acıtıyor" dedi.

"Orada bir cümle daha gördüm dikkate almıyorum ama Manisaspor'la ilgili bir cümle" diyen Emre Hasgör, "Manisaspor benim için çok değerli. Bugüne kadar sportif nezaketi sağlayarak devam etmeye çalışıyordum ama çok da sportif nezaketin sağlanacağı bir durum değil. Aslında bu konuşmaların başı bir önceki dönem belediye başkanı demeye bile utandığım biri, Manisaspor'u bu hale getiren, bana dediğini düşünüyorum. Bunun başı, var 15 senedir bu işleri dizayn edenler var. 15 sene başka düzen oluşturmuş ve sportif düzen dışına çıkmışlar. Manisaspor'u öyle kendini bilmezlere yedirmem" diye konuştu.

MANİSA FK'YLA İŞİMİZ YOK

Emre Hasgör, Manisa Büyükşehir Belediyespor olarak Manisa FK'yı devralma düşüncelerinin olmadığını ifade ederek, "Manisalılara sesleniyorum. Ellerinde bir tek şey kaldı o da Manisalı altyapı çocuklarını kullanmak istiyorlar. Dertleri kendi dertleri. Onlara istedikleri ücreti versek bugün bırakırlar. Bizim Manisa FK ile hiçbir ilişkimiz yok, o kulübü bize vermek isteseler de hiçbir işimiz yok. Sonuçlarına katlanacaklar. Manisalıları ezmenin, Manisa halkına zarar vermenin, Manisa'nın kurumlarına zarar vermenin sonuçlarına katlanacaklar. Kendilerini başka yerde görüyorlar ama hiçbir şeyden korkmam. Ben Manisalıyım ve sonuna kadar da bu işin takipçisi olacağım. Bu konuyla ilgili bölüm hepimizi üzen noktalar. Kendine Fındıklıspor diyen biri konuşuyor ne zannediyorsun kendini" dedi.

MANİSA BŞB BASKETBOLDA KÜÇÜLÜYOR

Bu sene Basketbol Süper Ligi'nde gösterdiği performansla Avrupa kupalarında oynamayı garantileyen Manisa Büyükşehir Belediyespor ile ilgili de konuşan Emre Hasgör, "Basketbol kulübü yine tamamen kamu kaynaklarıyla yapılmış bir organizasyon. Biz bu bütçeyi düşürdük. Dörtte birlere düşürdük. Sonucuna bakarız. Basketbol bir eğlence, benim de çok dahil olduğum bir durum değil ama elimizde yönetmemiz gereken bir organizasyon var. Halkın çok sevdiği bir aile organizasyonu. Futbol odaklı olmamıza rağmen hoşumuza gidiyor. Bütçe tamamen belediye kaynaklarıyla yapılmış bir bütçe ama artık öyle olmayacak. Genç bir yönetim kurulu var orada. Kendi finans kaynaklarımızla yapacağız. Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne katılır mıyız, katılırız ama daha o bütçeyi oluşturamadık. Beli bölümünü oluşturduk. Arkadaşlarımız kombine, reklam satıyor. Hoş bir şey olsun. Biz de oradan alalım basketbola para yatıralım. Basketbolu da yapacağız ama kendi bütçemizle yapacağız" açıklamasını yaptı.

"Bu kulübü 2 senede 7.5 milyon Dolar para harcanmış ama elimizde bir tane oyuncumuz yok, altyapımız yok sadece elimizde basketbol topları var" diyen Hasgör, "Yönetici arkadaşlarımı çok çalışıyor, ben de çok çalışıyorum. Bir görev aldığınızda bunu çok iyi yapmanız gerekiyor. Küçük bir bütçeyle mücadele edeceğiz. Şehrimizi böyle temsil edeceğiz. Belki küme düşeceğiz belki Play-Off oynayacağız ama bütçeyi kendi emeklerimizle, Manisalılara kombine satarak, arkadaşlarımızdan reklam alarak bu şekilde yapacağız. Daha zevkli olacak. Orası bir grup elit insanın değil, halkın hep beraber girdiği bir yer olacak. Ben de yeni yeni tanıyorum basketbolu. Bazen futbol yorumları yapıp komik durumlara düşüyoruz ama bu işin içinde basketboldan çok iyi anlayan yöneticilerimiz var. İyi bir spor yöneticisi olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Manisa FK ve Manisa Büyükşehir Belediyesi arasında gerginlik sürüyor - Son Dakika

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