Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Karşıyaka Medicalpoint\'i Yendi

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Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2.Liginin 21. haftasında Karşıyaka Medicalpoint'i evinde ağırlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Ligi 6.grupta haftalardır liderliğini koruyan Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı 21. hafta maçında Karşıyaka Medicalpoint'i evinde ağırladı. Tarık Almış Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Manisa BBSK Yönetim Kurulu Üyeleri Metin Memiş ve Orhan Haşim Elmalı, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğüne bağlı daire başkanları ve voleybolseverler takip etti.

Büyükşehir'in Sultanları maça, Döndü Ulusoy, Selinay Akçin, Sevinç Özgüler, Göksu Göçmen, Sude Gönültaş, Rabia Martinoviç Özşahan ve Simay Orgun ile başladı. İlk sette hücum hattını iyi kullanan yeşil beyazlı ekip seti 25-10 aldı. Büyükşehir'in Sultanları çekişmeli geçen ikinci seti ise 25-23'lük skorla kaybetti. Genç ve tecrübeli isimlerin başarılı performanslarıyla üçüncü sette ivme kazanan yeşil beyazlı ekip seti 25-10 kazandı. Son sette ise iyi savunma yapan ve ard arda aldığı sayılarla rakibini oyundan düşüren ekip 25-14'lük sayıyla maçtan 3-1 galip ayrıldı. Maç sonunda Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü ve BBSK Yönetim Kurulu üyeleri sporcuları ve teknik heyeti tebrik ederek başarılar diledi.

Davullu zurnalı şampiyonluk kutlaması

Altyapıdan yetişen oyuncuların yanına tecrübeli isimleri katan Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, geçtiğimiz sezon bölgesel ligde şampiyonluk yaşamasının ardından 1.Lig hedefi doğrultusunda da play-off'lara kalarak ilk adımı başarıyla tamamladı. Sezon başından bu yana mücadele ettiği 6. grupta sadece 1 mağlubiyet yaşayan ve grupta lider olarak play-off'a katılma başarısı gösteren yeşil beyazlılar maç sonunda grup şampiyonluklarını davul zurna eşliğinde halay çekerek kutladı.

"Şampiyonluğumuz Manisa'mıza armağan olsun"

Manisa BBSK Yönetim Kurulu Üyesi Metin Memiş, "Sezon başından bu yana altyapıdan yetiştirdiğimiz oyuncular ve kadromuza kattığımız tecrübeli isimlerle iyi bir uyum süreci geçirerek tek mağlubiyetle grupta lider olarak play-off'lara katılma başarısını gösterdik. Tempomuzu ve kazanma coşkumuzu hiçbir zaman kaybetmeden hedefimize emin adımlarla ilerledik. Büyük bir gurur yaşıyoruz. Sonuna kadar hak ettiğimiz bir şampiyonluk olduğunu düşünüyorum ve en önemlisi de bunu kendi evimizde kutlamak bize nasip oldu. İnşallah play-off maçlarımızı da başarıyla atlatarak 1. Lig'de Manisa'mızı temsil ederek bizlere en büyük destek sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ü gururlandırırız. Tüm bunların yanı sıra bizleri hiçbir maçımızda yalnız bırakmayan, arkamızda itici güç olan, salonlarımızı doldurarak coşkuyla takımımızı destekleyen tüm taraftarlarımıza çok teşekkür ederiz. Bu şampiyonluğumuz Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün ve tüm Manisa'mıza armağan olsun" dedi. - MANİSA