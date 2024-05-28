Manisa Büyükşehir Belediyespor Karate Takımı Çocuklar Balkan Karate Şampiyonası\'na 2 sporcuyla katılıyor

Spor

İstanbul'da 31 Mayıs 2 Haziran tarihleri arasında 12 ülkeden 1700 sporcunun yarışacağı Çocuklar Balkan Karate Şampiyonası'na Manisa Büyükşehir Belediyespor Karate Takımından 2 sporcu katılacak.

Çocuklar Balkan Karate Şampiyonasında, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcularından Mehmet Talha Kartal, Yıldız Erkek +50 kg'da ve Nurahsen Kocakaplan, Yıldız Kız 39 kg'da Türkiye'yi ve Manisa'yı temsil edecek. Şampiyona 31 Mayıs-2 Haziran 2024 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek.

İlk milli formaları

Manisa BBSK Karate Takımı Antrenörü Ali Eşsiz, "Mehmet Talha Kartal ile Nurahsen Kocakaplan'ı ve ailelerini tebrik ederiz. İlk defa milli formayı giyecek sporcularımıza başarılar dileriz. Desteklerinden dolayı Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübümüze teşekkür ederiz." dedi. - MANİSA