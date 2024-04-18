Manisa Büyükşehir Belediyespor Minik Karatecileri Şampiyonaya Katılıyor - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyespor Minik Karatecileri Şampiyonaya Katılıyor

Manisa Büyükşehir Belediyespor Minik Karatecileri Şampiyonaya Katılıyor

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un 5 minik karatecisi, Gaziantep'te düzenlenecek olan Minikler Türkiye Şampiyonası ve Balkan Şampiyonası Milli Takım Seçmelerine katılacak.

18.04.2024 22:24  Güncelleme: 22:27
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Manisa Büyükşehir Belediyespor'un 5 minik karatecisi yarın Gaziantep'te düzenlenecek olan Minikler Türkiye Şampiyonası ve Balkan Şampiyonası Milli Takım Seçmelerine katılacak.

Türkiye Karate Federasyonu Faaliyet Programında yer alan Minikler Türkiye Şampiyonası ve Balkan Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri Gaziantep'de yarın başlıyor. Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübünü temsilen şampiyonaya 5 sporcu ve 1 antrenör katılıyor. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un minik karatecileri Mila Kurtoğlu, Ceylin Can, Nurullah Mert Kara, Çınar Enis İlhan ve Ayaz Taşar hem Türkiye Şampiyonluğu hem de Balkan Şampiyonası'nda milli takım formasını giyebilmek için ter dökecek.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Karate Takımı Antrenörü Ali Eşsiz, "10 yaşında anne babalarından kilometrelerce uzaktaki şampiyonaya gitme özgüveni gösteren sporcularımıza başarılar diliyoruz. Desteklerinden dolayı Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübümüze teşekkür ederiz." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Manisa Büyükşehir Belediyespor Minik Karatecileri Şampiyonaya Katılıyor - Son Dakika

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