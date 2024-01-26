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Manisa Büyükşehir Belediyespor, Samsunspor maçı için Samsun'a geçti - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyespor, Samsunspor maçı için Samsun'a geçti

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Avrupa kupasındaki zaferin ardından Samsunspor ile oynayacağı maç için Samsun'a doğrudan geçti. Takımın moralli olduğu gözlendi ve John Roberson'ın sakatlıktan dönüşü büyük bir sevinç yarattı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Samsunspor maçı için Samsun\'a geçti
26.01.2024 - 11:18,  Güncelleme: 11:21
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Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Takımı, Avrupa kupasında aldığı zaferin ardından Basketbol Süper Ligi'nde (BSL) Samsunspor ile oynayacağı müsabaka için doğrudan Samsun'a geçti.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Takımı, FIBA Europe Cup'ta Fransa'da karşılaştığı BCM Gravelines'i mağlup etmesinin ardından Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne odaklandı. Uzun bir yolculuğun ardından Samsun'a geçen Tarzanlar, son antrenmanını maçın oynanacağı salonda yaptı. Manisa ekibinin oldukça moralli olduğu gözlendi. Yeşil-beyazlılar, 27 Ocak Cumartesi günü saat 15.30'da konuk olacağı Samsunspor'u ilk maçta evinde 90-60 mağlup etmişti.

John Roberson parkelere geri döndü

Dizinden yaşadığı sakatlık sonrasında tedavi süreci tamamlanan ve Gravelines karşısında süre almaya başlayan John Roberson'ın dönüşü de takımda büyük bir sevinç yaşattı. Sinan Sağlam'ın ise tedavi sürecinin devam ettiği belirtildi. - MANİSA

Kaynak: İHA
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