Manisa\'da Amatör Liglerde Heyecan Dorukta

Spor

Manisa'da 4'ü BAL'da olmak üzere toplam 83 takımın mücadele ettiği amatör liglerde bu hafta sonu 39 karşılaşma oynanacak.

Manisa il genelinde 23-24 Kasım tarihleri arasında amatör liglerde büyük bir heyecan yaşanacak. 83 takımın yer aldığı BAL, Süper Amatör ve 1. Amatör Küme'de toplam 10 grupta oynanacak 39 mücadelede ekipler sahaya galibiyet için çıkacak.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grupta mücadele eden Manisa takımlarından Manisa 1965 Spor ile 1965 Nurlupınar Gençlergücü 24 Kasım Pazar Günü kozlarını paylaşacak. Akhisarspor- Alaşehir Belediyespor karşılaşması ise Akhisarspor'un maçlara çıkmama kararı almasının ardından oynanmayacak.

Süper Amatör'de 13 karşılaşma oynanacak

Manisa Süper Amatör Lig 5. haftasında Merkez Grubunda 23 Kasım Cumartesi Günü: Manisa Karaköyspor-Yuntdağspor, Maltaspor-Çatalköprüspor, Yıldızspor 45 FK- Turgutlu İstasyonspor, 45 Barbaros Gençlikspor- Manisaspor, Horozköy Gençlik İhtisasspor-Çıkrıkçıspor karşılaşmaları, Manisa Süper Amatör Lig Salihli Grubunda 23 Kasım Cumartesi Günü: Köprübaşı Belediye Gençlikspor-Kapancıspor, Sarıgöl Gençlerbirliği Belediyespor-Kulaspor, Kula Ülküspor-1984 Salihlispor, Selendi Belediyespor- Salihli Belediyespor karşılaşmaları, Manisa Süper Amatör Lig Akhisar Grubunda 24 Kasım Pazar Günü: Bakır Gençlerbirliği-Mütevelli 1965 Spor, Kayalıoğluspor- Saruhanlı Belediyespor FK, Soma 301 Karaelmasspor-Develi Futbol SK, Kırkağaç Acar İdman Yurdu-Akhisar Belediye 1885 Spor karşılaşmaları oynanacak.

Manisa 1. Amatör Küme'de 25 karşılaşma oynanacak

Manisa 1. Amatör Küme Merkez A Grubunda 23 Kasım Cumartesi Günü 9. haftada: Karaağaçlı Pomakspor-Dış Mahalle Yıldırımspor, Manisa Lalelispor-Anadolu 45 Spor, Çobanisa Belediyespor-Donatımspor, Mütevellispor-Kayapınar Çevikspor, Hacıhalliler Gedizspor-Çınarobaspor karşılaşmaları Merkez B Grubu 9. haftasında 24 Kasım Pazar Günü: Akmescitspor- Halitpaşa Belediyespor, Hamzabeylispor-İmam Hatipliler Gençlikspor, Paşaköy Futbol SK-Manisa Çarşı FK, Karaağaçlı Teknikspor-Alabeyspor, Manisa Başakşehirspor-45 Manisa Yaşamspor karşılaşmaları, 1A Akhisar Grubu 7. haftasında: Selçiklispor-Karakurt Gençlikspor, Turgutalp Gençlikspor- Süleymanlı Belediyespor, Mecidiyeköy Tarım Kredispor-Sazobaspor, Akhisar 1922 Spor-Gölmarmaraspor karşılaşmaları, 24 Kasım Pazar Günü 1A Turgutlu Grubu 7. haftasında: Urganlıspor FK-Urganlı Gedizspor, Turgutlu Avşarspor-Kasabaspor, Çepniderespor-Selvilitepespor, Egespor-NK Karavan Ahmetli Belediyespor karşılaşmaları, 1A Salihli Grubu 7. haftasında: 24 Kasım Pazar Günü: Salihli Gençlerbirliği-Salihli Beyliklispor, Adala Belediyespor-Salihli Seyrantepespor, Salihli Kurtuluşspor-Poyrazdamları Belediyespor, Taytanspor-Salihli 45 FK karşılaşmaları, 1A Alaşehir Grubu 23 Kasım Cumartesi Günü 7. haftasında: Alaşehir Kavaklıdere Gençlikspor-Tepeköyspor, Kösealispor-Alaşehirspor, Salihli Ayyıldızspor-Alaşehir Yenimahalle karşılaşmaları oynanacak.

Namağlup 15 takım

Amatörde 83 takım arasında ise Manisaspor, Çıkrıkçıspor, Akhisar Belediye 1885 Spor, Saruhanlı Belediyespor, Demirci Belediyespor, Kulaspor, Kapancıspor, Mütevellispor, İmam Hatipliler Gençlikspor, Akhisar 1922 Spor, Mecidiyeköy Tarım Kredispor, Kasabaspor, Salihli Seyrantepespor, Salihli 45 Fk ve Tepeköyspor yollarına namağlup olarak devam ediyor.

Manisa'nın profesyonel liglerdeki temsilcilerinden Manisa FK deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile, 2. Lig'de Somaspor kendi evinde Motolux 68 Aksarayspor ile 3. Lig'de Turgutluspor ise kendi evinde Mardinspor ile karşılaşacak. - MANİSA