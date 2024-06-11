Manisa'da Okul Sporları Faaliyetleri Büyük Başarıyla Tamamlandı

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Gençlik ve Spor Bakanlığınca 81 ilde düzenlenen Okul Sporları Faaliyetleri, Manisa'da büyük bir başarıyla tamamlandı. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organize ettiği 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Okul Sporları faaliyetleri 57 farklı spor branşında gerçekleştirildi ve geniş bir katılımla sona erdi. Bu yılki müsabakalara 632 okuldan toplam 49 bin 856 sporcu katıldı.

Manisa'nın 17 ilçesinde yoğun katılımla gerçekleştirilen Okul Sporları Faaliyetleri, gençler arasında spor kültürünü yaygınlaştırmayı ve onları sporla iç içe olmasını sağlamayı amaçladı. Ayrıca Manisa, sutopu ve hava sporları Türkiye birinciliği, voleybol ve hentbol yarı finali ile tenis, taekwondo ve futbol grup müsabakaları gibi önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptı. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk yaptığı açıklamada, her geçen yıl öğrencilerin katılım sayısının artarak devam ettiğini belirterek, Manisa'daki okul sporları faaliyetlerinin gençlerin spor yapma alışkanlığı kazanması ve sportif başarılarının artırılması açısından önemli bir rol oynadığını vurguladı. Öztürk, "2023-2024 eğitim ve öğretim yılı okul sporlarında çok önemli organizasyonlar yaptık. Okul sporları faaliyetleri çocuklarımızın ve gençlerimizin sporla iç içe olmasını hedefliyor. Bu yılki faaliyetlerimize okullarımızdan büyük bir katılım oldu. İl genelinde düzenlenen organizasyonlar sayesinde öğrenciler hem fiziksel olarak aktif hale geldi hem de takım çalışması, disiplin ve sağlıklı yaşam gibi önemli değerleri öğrenme fırsatı buldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA