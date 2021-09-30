Manisa'da 'Yuntdağı Yağlı Güreşleri' başlıyor

Yunusemre Belediyesi Geleneksel 6. Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri başlıyor. Organizasyonda son Kırkpınar şampiyonu Ali Gürbüz başta olmak üzere İsmail Balaban, Recep Kara ve 64 başpehlivan ile birlikte yaklaşık 600 pehlivan 3 Ekim Pazar günü Ortaköy Er Meydanı'nda güreş severlerle buluşacak.

Ata sporu olan güreşe olan ilgiyi arttırmak amacıyla bu yıl 6'ncısı düzenlenen Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri'ni gerçekleştiren Yunusemre Belediyesi, bu yıl da korona virüs tedbirlerine uyarak organizasyonu düzenlemeye hazırlanıyor. Türkiye'nin en önemli yağlı güreş organizasyonlarından biri olan Geleneksel 6. Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde son Kırkpınar şampiyonu Ali Gürbüz başta olmak üzere İsmail Balaban, Recep Kara ve 64 başpehlivan ile birlikte yaklaşık 600 pehlivan, 3 Ekim Pazar günü Ortaköy Er Meydanı'nda kispet kuşanacak. Organizasyon öncesi 2 Ekim Cumartesi günü saat 17.30'da Cumhuriyet Meydanı (Hükümet önünden) başlayarak kortej yürüyüşü düzenlenecek.

Korona virüs pandemisi dolayısıyla güreşi izlemeye gelen vatandaşlara HES kodu taraması ve ateş ölçümü yapılacak. Alana giriş tek noktadan olacak. Korona virüs aşısını yaptırmayan veya tek dozunu yaptıran vatandaşlar için de İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından aşılama standı kurulacak. Aşı yaptırmak isteyen vatandaşlar burada aşılarını yaptırabilecek. Maske ve hijyen kuralları dikkate alınacak.

Bu yıl da güzel bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlandıklarını aktaran Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Manisalıları Geleneksel 6. Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne davet etti. Başkan Çerçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yunusemre Belediyesi olarak bu yıl yağlı güreş organizasyonumuzun 6. senesini yaşıyoruz. Kortej yürüyüşümüzü de 2 Ekim Cumartesi günü yapacağız. Bu konuda tüm hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. 3 Ekim Pazar günü güreş severlerimizi Yuntdağı'nda ağırlayacağız. Son Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz başta olmak üzere İsmail Balaban, Recep Kara ve 64 başpehlivan ile birlikte yaklaşık 600 pehlivan er meydanımızda kispet kuşanacak. Ortaköy'e ulaşım imkanı olmayan vatandaşlarımız için gün boyunca alana ücretsiz otobüs seferleri düzenleyeceğiz. Gerek protokol gerekse vatandaş katılımı anlamında organizasyona ilginin yoğun olmasını bekliyoruz. Tüm vatandaşlarımızı organizasyonumuza davet ediyoruz ama virüs tedbirlerine harfiyen uymalarını rica ediyoruz" diye konuştu.

Yunusemre Belediyesi müsabakaları izlemek isteyen güreş severler için 3 noktadan ring seferleri düzenleyecek. Saat 09.00'da başlayıp 14.00'a kadar her 30 dakikada bir ring seferleriyle vatandaşlar alana ulaştırılacak.

Birinci güzergah: Yunusemre Belediyesi Eski Hizmet Binası Girişi, Akmescit Cumhuriyet İlkokulu önü, Şeyh Fenari Camii karşısı, Hacı Yahya Camii (İkilüleli) önü, Kırmızı Köprü, Sultan Camii, Kuyumcular Çarşısı girişi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı (8 Havuzu), Ulupark köşesi, Kültür Sitesi, Manisa Lisesi, 8 Eylül İlkokulu, Yenimahalle Tek Çam, Cumhuriyet Mahallesi Taziye Evi önü, Muradiye-Menemen Caddesi, Ortaköy Güreş Alanı.

İkinci güzergah: Şehzadeler Ziraat odası önü, eski devlet hastanesi Kavşağı, Manisa Tren Garı, Manisa Öğretmen Evi, Eski Garaj karşısı, Tabakhane Durağı, Fatih Mahallesi Viraj, Horozköy Ofis Karşısı, Horozköy Tren Garı, Horozköy Meydanı, Bağcılık Araştırma, Horozköy Pazaryeri, Evronos Girişi, Muradiye Belediye Ek Hizmet Binası Meydan, Muradiye Pazaryeri, Muradiye Tren Garı, MCBÜ Kampüs Girişi, Ortaköy Güreş Alanı.

Üçüncü güzergah: Alaybey Zabıta önü, Alaybey Pazaryeri, Hükümet Konağı (Valilik) önü, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Ulupark karşısı Manisa SGK karşısı, Lale Meydanı, Laleli Mesir Camii Önü, eski ETV önü otobüs durağı, Tarzan Bulvarı üzerinden, İMKB Kız Meslek Lisesi karşısı, Göçmen Evleri Muradiye-Menemen Caddesi, Ortaköy Güreş Alanı. - MANİSA