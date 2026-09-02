Manisa FK, Ankara Aktepe Stadı'nda Iğdır ile deplasmanda 8 puanla liderliği hedefliyor - Son Dakika
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Manisa FK, Ankara Aktepe Stadı'nda Iğdır ile deplasmanda 8 puanla liderliği hedefliyor

Manisa FK, Ankara Aktepe Stadı\'nda Iğdır ile deplasmanda 8 puanla liderliği hedefliyor
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Trendyol 1. Lig'de ilk 4 maçında 2 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 8 puanla üst sıralara yerleşen Manisa Futbol Kulübü, yarın Alagöz Holding Iğdır FK'ya konuk olacak. Ankara Aktepe Stadı'nda saat 17.00'de oynanacak müsabakayı hakem Süleyman Bahadır yönetecek. Teknik Direktör Ahmet Pektaş, zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak seriyi sürdürmek istediklerini söyledi.

TRENDYOL 1'inci Lig'de ilk 4 maçında 2 galibiyet ve 2 beraberlik alıp üst sıralara adını yazdıran Manisa Futbol Kulübü yarın deplasmanda Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Ankara Aktepe Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakada Süleyman Bahadır düdük çalacak. Manisa FK Teknik Direktörü Ahmet Pektaş iyi bir sezon başlangıcına imza attıklarını belirterek, "Iğdır FK iyi bir takım, zor bir karşılaşma bizi bekliyor. Kazanıp yolumuza devam etmeyi amaçlıyoruz" dedi. Bu maç öncesi Manisa FK takımı 8 puan toplarken, Iğdır FK 6 puanı hanesine yazdırdı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Manisa FK, Ankara Aktepe Stadı'nda Iğdır ile deplasmanda 8 puanla liderliği hedefliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa FK, Ankara Aktepe Stadı'nda Iğdır ile deplasmanda 8 puanla liderliği hedefliyor - Son Dakika
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