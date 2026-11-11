Manisa FK'de 4 futbolcu ülkelerinin milli takım aday kadrolarına girdi - Son Dakika
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Manisa FK'de 4 futbolcu ülkelerinin milli takım aday kadrolarına girdi

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Manisa FK\'de 4 futbolcu ülkelerinin milli takım aday kadrolarına girdi
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Manisa Futbol Kulübünde top koşturan 4 oyuncu, ülkelerinin milli takım aday kadrolarına çağrıldı. Vargas Honduras A Milli Takımı'na, Yurtdaş U17'ye, İbik U19'a, Lemina ise Gabon U23'e davet edildi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübünde forma giyen 4 oyuncu, ülkelerinin milli takımlarının aday kadrolarına çağrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, siyah-beyazlı ekibin futbolcularından Alenis Vargas, Honduras A Milli Takımı'nın 3 Kasım'da Birleşik Arap Emirlikleri ve 17 Kasım'da Kuveyt ile yapacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna davet edildi. Genç oyunculardan Oğuzhan Yurtdaş, 17 Yaş Altı (U17) Milli Takımı'nın 11-17 Kasım tarihlerinde Trabzon'da oynayacağı 2026-2027 UEFA Avrupa 17 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri 1. Tur maçları aday kadrosunda yer alırken, Ada İbik ise 19 Yaş Altı (U19) Milli Takımı'nın aynı tarihlerde Antalya'da yapacağı UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Şampiyonası B Ligi 2. Tur maçları aday kadrosuna çağrıldı.

Takımın Gabonlu oyuncusu Noha Lemina da Gabon 23 Yaş Altı (U23) Milli Takımı'nın 12 ve 17 Kasım tarihlerinde Tunus ile oynayacağı 23 Yaş Altı Afrika Uluslar Kupası eleme maçlarının aday kadrosuna dahil edildi.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerMilli TakımHondurasManisaFutbolGabonSporSon Dakika

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