Manisa FK, Erzurumspor'u 2-0 ile Geçti

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- Manisa FK-Erzurumspor FK maçının ardından

Manisa FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş: "Üç maç sonra galip geldiğimiz için çok mutluyum"

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu: "Futbol oynanmasına izin verilmemesi gereken bir sahada mücadele ettik"

MANİSA - Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan Trendyol 1. Lig 12. hafta mücadelesinde 3 haftadır puan alamayan Manisa FK, 6 haftadır yenilmeyen Erzurumspor'u 2-0 yenmeyi başardı. Karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik adamları mücadeleyi değerlendirdi.

Manisa FK ile Erzurumspor FK arasında oynanan Trendyol 1. Lig'in 12 hafta mücadelesinin ardından takımların teknik adamları karşılaşmayı değerlendirdi.

Manisa FK cephesi

Haftalardır güzel oynamalarına rağmen sahadan mağlup ayrıldıklarını kaydeden Manisa FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, Erzurumspor FK karşılaşmasından güzel bir oyun ve 3 puanla ayrılmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Çavuş, "Bundan önce de zaten hem flaşta ve bundan önceki maçın maç sonu röportajında da bir şey dile getirmiştim. Yani biz üç haftadır mağlup oluyoruz ama gerçekten oyun içerisinde çok iyi bir konsantre olan ekip ve çok iyi bir oyun bir takım vardı. Fakat sadece sonuç alamıyorduk. Şimdi bu hafta da aynı oyunu devam ettirip, aynı mücadele gücünü devam ettirip skor aldık ve bundan çok mutluyuz, çok keyifliyim. Oyuncu grubu içeride çok güzel bir reaksiyon gösterdi. Üç maç sonrasında ve sonucu galibiyetle aldığımız için çok mutluyum. Maça gelince şimdi rakibimiz gerçekten bu lig içerisinde direnci çok fazla olan birinci toplarda ve ortak toplardaki ve bu durumlara çok iyi reaksiyon gösteren bir ekip. Biz de bunları hafta içi gerçekten oyuncu grubuna çok iyi bir etüt ederek sahanın içerisinde hangi pozisyonda nasıl kalacağımızla ilgili baskıları nerede hangi oyuncularla ve dönecek ikinci topları hangi oyuncuları çekeceğimizi çok iyi organize olduk. Nitekim de çok güzel bir reaksiyon göstererek sonuç aldık" dedi. Bundan önce de çok fazla pozisyona girip golle sonuçlandıramadıklarını berilten Çavuş; "Bu hafta girdiklerimizi çok güzel değerlendirdik. ve oyun içerisinde çok konsantre olan bir ekibim vardı. Nitekim de bir galibiyet aldık ve çok mutluyum bu galibiyetten dolayı. Şimdi milli araya gireceğiz. Ondan sonra orada tekrar çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sonunda da ve bu güzel oyunumuzu bu güzel mücadelemizi ve oyunun içerisindeki yaptığımız bütün aksiyonlarına ligin sonuna kadar devam etmeye çalışan bir Manisa FK ekibi olacak. Görüyorsunuz kadromuzdaki genç oyuncular bugün oynayan oyuncularımızın önceki senelerde hangi liglerden geldiği ve hiçbirinin güçlü bir oyun olduğu için sırıtmadığı bir maç oldu ve çok güzel bir maç oynadılar. Buna devam edeceğiz. Bu aradaki kazandığımız maçlardan bir tanesi. O zaman da söylemiştim. Biz hem oyunumuza oynamaya devam edeceğiz. Hem saha içerisindeki mücadelemizi ve izleyicilere bu zevkli oyunu lig boyunca izleteceğiz. Fark oluşturacağız. Umut ediyorum ve bu farkı oluştururken de kendimizi güzel bir yerde konumlandırırız. Oyuncu grubumu çok tebrik ediyorum. Ekibimi, personelimi herkesi çok tebrik ediyorum. Milli araya gireceğiz. Güzel bir çalışma dönemiyle bir sonraki maça çok net hazırlanacağız." dedi.

Ligin en erken golü

Karşılaşmanın 11. saniyesinde gelen golle ilgili de bir değerlendirme yapan Çavuş, "Ligin en hızlı gollerinden bir tanesini belki atmış olabiliriz fakat bu gerçekten çalışmanın bir ürünü. Bizim duran top organizasyonlarımız, santra organizasyonlarımız bunları sezon başından beri çok fazla deniyoruz. Fakat sonuçlandıramıyorduk veya oradaki ufak birkaç nüansta geri dönüyordu işler. Bugün oyuncu grubun buna çok güzel odaklandılar ve çok güzel bir gol oldu. Aslında bu golle galibiyet, bu golün galibiyete, etkisi olduğu için de çok mutluyum... Çok keyifliyim... Umarım da yani şu anda 1. Lig'in en erken golünü atmışızdır. Bu da bize ayrı bir mutluluk verir" dedi. Çavuş, 19 Mayıs Stadyumunun zemininin de biran önce iyileştirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Erzurumspor FK cephesi

Lider geldikleri Manisa deplasmanından haftalar sonra hem mağlubiyetle ayrılan hem de liderlikten olan Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise hem sahadan hem de hakemden şikayet ederek şunları söyledi: "Öncelikle ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün bugün ölüm yıl dönümü. Rahmetle anıyoruz. Onun izinde olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Maça gelince oyuna on ikinci saniye çok şansız bir gol yiyerek başladık. Daha sonraki oyunun kalan bölümünde ilk yarının özellikle kalan bölümünde çok sayıda gol pozisyonuna girdik. Aslında futbol oynanmasına izin verilmemesi gereken bir sahada mücadele ettik. Girdiğimiz gol pozisyonlarında son vuruşlarda özellikle oyuncularımızın ayağı kaydı, kendi kendilerine yerlere düştüler. Sahanın, zeminin bu kadar kötü olmasından ötürü. Girdiğimiz dört beş tane çok net gol pozisyonu vardı ama ne yazık ki, son vuruşları dediğim gibi gerek saha gerek son vuruşlardaki bugün kötü olmamızdan ötürü kaçırdığımız goller var. Oyunun ikinci yarısı ilk yarı kadar üstün değildik ama yine girdiğimiz gol pozisyonları vardı. Rakibimiz ikinci yarı geçiş kovaladılar haklı olarak çünkü 1-0 sıfır öndeler. Uzun zamandır kazanamayan bir takım. Geçiş kovaladılar zaman zaman bunda da başarılı oldular. Ama girdiğimiz yine iki üç tane çok net gol pozisyonu vardı değerlendiremedik" dedi. Maçın hakemiyle ilgili birkaç kelime söylemek istiyorum dien Hakan Kutlu; "Ümit Öztürk bu liglerin çok sevilen çok sayılan inanılmaz iyi maçlar yöneten bir hakemi. Onun için de zaten 7 maçtır VAR'daydı. 8 hafta önce de bizim bir maçımızı çok kötü yönetmişti. Daha sonra VAR'a çekilmişti. VAR'dan sonra yine bu maça atanması bizim çok garibimize gitti. Oyun içinde vermediği kartlar ki rakibin yüzde yüz çift sarıdan atması gereken bir adam vardı. Zaten bu tip yerlerde devreye giriyorlar. Kendisini tebrik ediyorum. Dediğim gibi çok saydığımız, çok sevdiğimiz, ligimizin çok kaliteli hakemlerinden bir tanesi. Kendisine bu yolda başarılar diliyorum. Görevini çok güzel yapıyor. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Gerçekten kazanmayı çok istediler. Bazen böyle kazalar olabiliyor. Girdiğimiz gol pozisyonlarını değerlendiremedik. Az sayıda verdiğimiz gol pozisyonundan iki tanesini rakibimiz gole çevirdi. Manisa FK'yı da tebrik ediyorum. İyi, kaliteli bir hocaları, kaliteli bir takımları var. Onları da bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim" diyerek hakeme sitem etti.