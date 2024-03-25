Manisa FK, Fikri Bayril Spor Tesislerinde iftar programı düzenledi

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Manisa FK tarafından düzenlenen iftar programına katılan önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu iftarın verildiği Fikri Bayril Spor Tesislerinde incelemelerde bulundu. Tesislere tam not veren Kasapoğlu'na Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa FK Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan da eşlik etti.

Manisa FK tarafından Fikri Bayril Spor Tesislerinde Manisa FK sporcu ve aileleri, Yunusemre Belediyespor sporcu ve aileleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcu ve aileleri ile kulüp sponsorlarına iftar verildi. İftara önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa FK Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan, Manisa İl Gençlik ve Spor Müdürü Yunus Öztürk, teknik adamlar, antrenörler, sporcular ve aileleri katıldı. İftar programının ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Manisa FK Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan ile birlikte tesislerde incelemelerde bulunan önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu tesisleri çok beğendiğini belirterek Manisa'nın tam anlamıyla bir spor şehri olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini ifade etti. İncelemenin ardından tesisteki Manisa FK Yönetim Kurulu Odasında misafirlerini ağırlayan Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan, önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay'a plaket takdim etti. - MANİSA