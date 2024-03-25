Manisa FK, Fikri Bayril Spor Tesislerinde iftar programı düzenledi

Manisa FK tarafından düzenlenen iftar programına katılan önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu iftarın verildiği Fikri Bayril Spor Tesislerinde incelemelerde bulundu. Tesislere tam not veren Kasapoğlu'na Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa FK Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan da eşlik etti.
Manisa FK tarafından Fikri Bayril Spor Tesislerinde Manisa FK sporcu ve aileleri, Yunusemre Belediyespor sporcu ve aileleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcu ve aileleri ile kulüp sponsorlarına iftar verildi. İftara önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa FK Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan, Manisa İl Gençlik ve Spor Müdürü Yunus Öztürk, teknik adamlar, antrenörler, sporcular ve aileleri katıldı. İftar programının ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Manisa FK Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan ile birlikte tesislerde incelemelerde bulunan önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu tesisleri çok beğendiğini belirterek Manisa'nın tam anlamıyla bir spor şehri olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini ifade etti. İncelemenin ardından tesisteki Manisa FK Yönetim Kurulu Odasında misafirlerini ağırlayan Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan, önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay'a plaket takdim etti. - MANİSA
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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 30. hafta mücadelesi tamamlandı.
Ankaragücü eski Başkanı Faruk Koca, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kendisine verilen cezayı eleştirerek, bu kadar ağır bir cezanın kabul edilemeyeceğini söyledi. Koca, Ankaragücü'ne hizmet sevdasının gönlünde devam edeceğini belirtti.
Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Milli maçlar nedeniyle verilen arada antrenmanlarını sürdüren takım, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde çalışmalarını tamamladı.
Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre Temir, memleketi Sivas'ta yaşamını yitirdi. 1949 yılında dünyaya gelen Temir, 1974-1976 yılları arasında milli atlet olarak Türkiye'yi temsil etti. Spor kariyerinde birçok madalya kazanan Temir, 1976'da 10 kilometre 'Naili Moran' yürüyüş rekorunu kırdı.
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, eski 19 Mayıs Stadı'nın arazisinde yapımı devam eden stadı gezerek, MKE Ankaragücü taraftarıyla bir araya geldi. Altınok, Ankaragücü'ne sahip çıkacaklarını ve sosyal tesis yapacaklarını belirtti. Eski başkan Faruk Koca ise aldığı cezanın futbol tarihine kara bir leke olarak geçeceğini savundu.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Belek'te yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-kırmızılı ekip, dinamik ısınma, pas çalışması ve oyun çalışmalarının ardından dört takımlı turnuva ile antrenmanı tamamladı. Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, milli maçlar nedeniyle verilen arada kamp yapmak için geldikleri Antalya'da ilk antrenmanlarını gerçekleştirdi. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenmanda dinamik ısınma, pas organizasyonları, topa sahip olma ve ikiye iki oyun çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenman, dört takımlı turnuva ile tamamlandı. Galatasaray, yarın akşam saatlerinde yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.
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