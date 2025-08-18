Manisa FK, Hatayspor'u 2-1 Mağlup Etti - Son Dakika
Manisa FK, Hatayspor'u 2-1 Mağlup Etti

18.08.2025 00:47
Teknik direktörler, maç sonrası kadro sıkıntıları ve genç oyuncuların önemine değindi.

Hatayspor maçının ardından teknik direktörler açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Manisa Futbol Kulübü, evinde konuk ettiği Hatayspor'u 2-1 mağlup ederek, ilk 3 puanını aldı. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Manisa FK Teknik Direktörü Taner Taşkın, "Kadro derinliğimiz şu an için çok fazla yok. Sezona genç oyuncularla hazırlandık. Diğer gelen oyuncular da geçen hafta içinde takıma oldular. Onların bir adaptasyonu olacaktı ama kısa zamanda bu adaptasyonu da sağladığımızı düşünüyorum. Bana göre ilk devre biraz daha biz iyi oynadık ama girdiğimiz pozisyonlar gol olmadı. İkinci devrede hiç beklemediğimiz bir anda geriye düştük. Ama moralimizi bozmadık. Aynı oyun sistemine devam ettik. Neticesinde kendi adımıza beklemediğimiz bir anda Kadir'in mükemmel vuruşuyla eşitliği sağlayınca maç bize dönmeye başladı. Çok fazla pozisyon zenginliğimiz var. Bugün benim için en önemli olan şeylerden bir tanesi galibiyetten daha önemlisi 2008"li 4 tane çocuğu sahaya sürebildim. Manisa FK'nın geleceği bence emin ellerde. Bu tarz en az 7-8 tane oyuncu var. Hedefim bu tarz oyuncularla takımın iskeletini oluşturmak. Tabii ki yarışır bir Manisa FK olmak için de en az 3 tane daha kaliteli oyuncuya ihtiyacımız var. Yöneticilerimiz, başkanlarımız da bu yönde çalışıyor. Bugün seyirciyi çok beğendim. Burada bizi desteklemeye gelen Manisa FK seyircisine bu galibiyeti armağan ediyorum" diye konuştu

Hatayspor cephesi

Lige kötü başladıklarını belirten Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, "Bugün mücadele anlamında, oyun anlamında yediğimiz ilk gole kadar daha iyiydik. Ama takımımızda son zamanlarda çok fazla bireysel hata yapıyoruz. Bu bireysel hatalarda rakipler bizi cezalandırıyor. İlk golü yiyene kadar aslında oyunun tamamen hakimi iken yine çıkarken kaptırdığımız bir topun sonucunda 35-40 metreden yediğimiz bir gol var. Ardından bu seviyelerde olmaması gereken bir penaltı, üzgünüz. Çözmeye çalışıyoruz. Çok kısıtlı bir kadromuz var. Olan oyuncuların, yabancıların sorunları var. Oynamayanlar var. Şu an burada olmayan bu takımın sözleşmeli oyuncuları var ama oynamıyorlar. 'Oynamayacağız' diyorlar. Yani şu an buraya getiremiyoruz. Gerçekten sıkıntı yaşıyoruz ki oyuncu değiştirmede bile o sıkıntıyı yaşıyoruz. Genç oyunculara şans veriyoruz. Onlardan da bu seviyelerde çok şey bekliyoruz. Çünkü oyuncu grubumuz kısıtlı. Çözmeye çalışacağız. Yani oyuncu grubunda özellikle burada yaşadığımız sıkıntılar enteresan sıkıntılar. Çünkü ben futbol hayatımda 30-31 yıldır bu iş içindeyim. Sözleşmeli olup 'ben oynamıyorum' diyen, buraya gelmeyen, kadroda olmayan oyuncu görmedim. İdmana çıkmayan, 'ben oynamayacağım' diyen değişik bir grubumuz var. Bu oyuncuları takıma katmaya çalışmamız lazım. Katamazsak büyük sıkıntılar yaşayacağız gibi duruyor" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

