Manisa Futbol Kulübü: 0-1

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Burak Pakkan (xx), Anıl Usta (xx), Nurettin Dinçer Demir (xx)

ALTAŞ DENİZLİSPOR: Hüseyin (x) - Emre (xx), Oğuz (x), Leo (x), Gökhan (xx), Muhammed Gönülaçar (xx) (Dk. 90 Turaç), Djedje (x) (Dk. 65 Aissati x), Bünyamin (x) (Dk. 65 Asım x), İlhan (x), Darri (x) (Dk. 84 Tusha), Ömer (xx)MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Muhammed Birkan (xxx) - Muhammet Taha (xx), Landre (xxx), Sadi (xxx), Özgür (xxx) (Dk. 75 Veli x), Nizamettin (xxx), Gakpa (xxx), Hakan (xx) (Dk. 46 Kouter x), Erhan (xxx) (Dk. 85 Yasin), Tabekou (xxx) (Dk. 90 Anıl), Okan (xx) (Dk. 75 Diallo x)GOLLER: Dk. 21 (Pen.) Gakpa ( Manisa FK)SARI KARTLAR: Hakan, Özgür, Okan, Sadi, Veli, Anıl (Manisa FK), Muhammed Gönülaçar, Emre ( Denizlispor

SPOR Toto 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 3-0 geriden gelip 4-3 yenerek büyük bir sürprize imza atan Altaş Denizlispor, Ege derbisinde evinde Manisa Futbol Kulübü'ne tek golle mağlup oldu: 0-1.Karşılaşmanın 21'inci dakikasında Manisa FK penaltı kazandı. Atışı gole çeviren Gakpa mücadelenin tek sayısını kaydetti. Denizlispor bu sonuçla 19 puanda kalarak ateş hattından kurtulamadı. Geçen hafta evinde İstanbulspor'a 2-1 yenilen Manisa FK ise bu galibiyetle birlikte 25 puana yükseldi ve düşme potasından uzaklaştı. 3'üncü dakikada maçın ilk tehlikeli atağı ev sahibi Altaş Denizlispor'dan geldi. Gökhan'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte iyi yükselen Ömer'in kafa vuruşu az farkla üstten auta gitti.21'inci dakikada Manisa Futbol Kulübü penaltı kazandı. Tabekou'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Erhan yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Gakpa topu ağlara gönderdi. Manisa Futbol Kulübü 1-0 öne geçti. 33'üncü dakikada gelişen Manisa Futbol Kulübü atağında sağ kanattan ceza sahası içine giren Okan'ın şutu kaleci Hüseyin'de kaldı.43'üncü dakikada Manisa Futbol Kulübü sol kanattan etkili geldi. Hakan'ın ortasında Okan gelişine vurdu. Savunmadan döndü. Dönen topa çaprazdan sert ve düzgün vuran Gakpa'nın şutunu kaleci Hüseyin parmaklarının ucuyla çıkardı. İlk yarı konuk takım Manisa Futbol Kulübü'nün 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.47'nci dakikada gelişen Altaş Denizlispor atağında sağ kanattan Gökhan'ın ortasına iyi yükselen İlhan'ın kafa vuruşunu kaleci Muhammed son anda kornere çeldi.90+4'üncü dakikada Aissiti'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topa yükselen Oğuz'un vuruşu kaleci Muhammed'de kaldı. Maç Manisa FK'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

- Denizli