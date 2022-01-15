Üye Girişi
Manisa Futbol Kulübü: 0-1 - Son Dakika

Manisa Futbol Kulübü: 0-1

15.01.2022 15:37
Manisa Futbol Kulübü: 0-1

STAT: AtatürkHAKEMLER: Burak Pakkan (xx), Anıl Usta (xx), Nurettin Dinçer Demir (xx)ALTAŞ DENİZLİSPOR: Hüseyin (x) - Emre (xx), Oğuz (x), Leo (x), Gökhan (xx), Muhammed Gönülaçar (xx) (Dk. 90 Turaç), Djedje (x) (Dk. 65 Aissati x), Bünyamin (x) (Dk. 65 Asım x), İlhan (x), Darri (x) (Dk.

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Burak Pakkan (xx), Anıl Usta (xx), Nurettin Dinçer Demir (xx)

ALTAŞ DENİZLİSPOR: Hüseyin (x) - Emre (xx), Oğuz (x), Leo (x), Gökhan (xx), Muhammed Gönülaçar (xx) (Dk. 90 Turaç), Djedje (x) (Dk. 65 Aissati x), Bünyamin (x) (Dk. 65 Asım x), İlhan (x), Darri (x) (Dk. 84 Tusha), Ömer (xx)MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Muhammed Birkan (xxx) - Muhammet Taha (xx), Landre (xxx), Sadi (xxx), Özgür (xxx) (Dk. 75 Veli x), Nizamettin (xxx), Gakpa (xxx), Hakan (xx) (Dk. 46 Kouter x), Erhan (xxx) (Dk. 85 Yasin), Tabekou (xxx) (Dk. 90 Anıl), Okan (xx) (Dk. 75 Diallo x)GOLLER: Dk. 21 (Pen.) Gakpa (Manisa FK)SARI KARTLAR: Hakan, Özgür, Okan, Sadi, Veli, Anıl (Manisa FK), Muhammed Gönülaçar, Emre (Denizlispor)

SPOR Toto 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 3-0 geriden gelip 4-3 yenerek büyük bir sürprize imza atan Altaş Denizlispor, Ege derbisinde evinde Manisa Futbol Kulübü'ne tek golle mağlup oldu: 0-1.Karşılaşmanın 21'inci dakikasında Manisa FK penaltı kazandı. Atışı gole çeviren Gakpa mücadelenin tek sayısını kaydetti. Denizlispor bu sonuçla 19 puanda kalarak ateş hattından kurtulamadı. Geçen hafta evinde İstanbulspor'a 2-1 yenilen Manisa FK ise bu galibiyetle birlikte 25 puana yükseldi ve düşme potasından uzaklaştı. 3'üncü dakikada maçın ilk tehlikeli atağı ev sahibi Altaş Denizlispor'dan geldi. Gökhan'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte iyi yükselen Ömer'in kafa vuruşu az farkla üstten auta gitti.21'inci dakikada Manisa Futbol Kulübü penaltı kazandı. Tabekou'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Erhan yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Gakpa topu ağlara gönderdi.  Manisa Futbol Kulübü 1-0 öne geçti. 33'üncü dakikada gelişen Manisa Futbol Kulübü atağında sağ kanattan ceza sahası içine giren Okan'ın şutu kaleci Hüseyin'de kaldı.43'üncü dakikada Manisa Futbol Kulübü sol kanattan etkili geldi. Hakan'ın ortasında Okan gelişine vurdu. Savunmadan döndü. Dönen topa çaprazdan sert ve düzgün vuran Gakpa'nın şutunu kaleci Hüseyin parmaklarının ucuyla çıkardı. İlk yarı konuk takım Manisa Futbol Kulübü'nün 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.47'nci dakikada gelişen Altaş Denizlispor atağında sağ kanattan Gökhan'ın ortasına iyi yükselen İlhan'ın kafa vuruşunu kaleci Muhammed son anda kornere çeldi.90+4'üncü dakikada Aissiti'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topa yükselen Oğuz'un vuruşu kaleci Muhammed'de kaldı. Maç Manisa FK'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.


- Denizli
YORUMLAR
500

Mustafa Kemal Atatürk, Denizlispor, Futbol, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Manisa Futbol Kulübü: 0-1 - Son Dakika Spor


Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, 40. doğum gününe özel pozlar verdi Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, 40. doğum gününe özel pozlar verdi         
15:37
Tren bekleyen kadını raylara itti! O anlar saniye saniye kamerada Tren bekleyen kadını raylara itti! O anlar saniye saniye kamerada         
14:53
Yeni takımına imza atan talihsiz futbolcu, eşinin ölüm haberiyle yıkıldı! Yeni takımına imza atan talihsiz futbolcu, eşinin ölüm haberiyle yıkıldı!         
14:31
Çukur dizisinin çekildiği bina göz göre göre yandı! Yangını söndürmeye gelen ekiplerin acizliği saniye saniye kamerada Çukur dizisinin çekildiği bina göz göre göre yandı! Yangını söndürmeye gelen ekiplerin acizliği saniye saniye kamerada         
13:28
Aynı anda iki kızla sevgili olduğu için çıkan kavgada öldürülmüştü! Katiline 15 yıl hapis cezası verildi Aynı anda iki kızla sevgili olduğu için çıkan kavgada öldürülmüştü! Katiline 15 yıl hapis cezası verildi         
13:14
Bakan Derya Yanık doğal gaz yardımının detaylarını anlattı: Hane başı 450 lira ile 1.150 lira arsında destek sağlanacak Bakan Derya Yanık doğal gaz yardımının detaylarını anlattı: Hane başı 450 lira ile 1.150 lira arsında destek sağlanacak         
12:28
Evde kırılan yumurta, kırmızı aktı! Uzmanlar uyardı: "Görürseniz sakın tüketmeyin" Evde kırılan yumurta, kırmızı aktı! Uzmanlar uyardı: "Görürseniz sakın tüketmeyin"         
12:11
Güvenlik görevlisi karısını öldürüp son kurşunu kendine sıktı! Olayın perde arkasından kıskançlık çıktı Güvenlik görevlisi karısını öldürüp son kurşunu kendine sıktı! Olayın perde arkasından kıskançlık çıktı         
11:18
Hamile eşinin üzerinde sigara söndürüp bıçakla yaraladığı talihsiz kadın, beyin kanaması geçirdi Hamile eşinin üzerinde sigara söndürüp bıçakla yaraladığı talihsiz kadın, beyin kanaması geçirdi         
10:51
Çığlık sesleri yürek parçaladı! Otomobilin kaygan yolda kaza yaptığı anlar kamerada Çığlık sesleri yürek parçaladı! Otomobilin kaygan yolda kaza yaptığı anlar kamerada         
10:39
Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı         
10:24
Yargıtay'dan miras konusunda emsal niteliğinde "hayırlı evlat" kararı Yargıtay'dan miras konusunda emsal niteliğinde "hayırlı evlat" kararı         
09:53
Damla Sönmez'le aşk yaşadığı öne sürülen Murat Boz, soruları cevapsız bıraktı Damla Sönmez'le aşk yaşadığı öne sürülen Murat Boz, soruları cevapsız bıraktı         
09:09
Hastanede korkunç olay! Hemşireye, "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" diyen personel, bir hastanın ölümüne neden oldu Hastanede korkunç olay! Hemşireye, "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" diyen personel, bir hastanın ölümüne neden oldu         
09:05
Acun Ilıcalı, hediyelere boğdu! MasterChef Türkiye şampiyonuna iki ödül birden verdi Acun Ilıcalı, hediyelere boğdu! MasterChef Türkiye şampiyonuna iki ödül birden verdi         
09:02
Aleyna'nın şüpheli ölümünde davanın seyrini değiştirecek gelişme! Aleyna'nın şüpheli ölümünde davanın seyrini değiştirecek gelişme!         
17:52
Eski başkan 2,5 milyon dolara almıştı, yeni başkan 1,5 milyon dolara satıyor Eski başkan 2,5 milyon dolara almıştı, yeni başkan 1,5 milyon dolara satıyor         
17:14

Son Dakika Haberleri
15:37 Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, 40. doğum gününe özel pozlar verdi
15:14 Yüzüne Fransız askısı operasyonu yaptıran Berksan, son haliyle Jeremy Meeks'e benzetildi
15:05 5 yıldızlı otellere komşu çardaklara yıkım kararı verildi
15:04 Aşısızlara PCR testi zorunluluğu kaldırıldı, sosyal medya resmen ikiye bölündü
15:02 Tarih öğretmeni ders sırasında yanlışlıkla kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdiği anların videosunu açtı
14:56 Geleceğin yıldızlarını gözüne kestirdi! Acun Ilıcalı'dan Brezilyalı golcüye kanca
14:55 Eve başka bir kadınla gelen kocasını katleden model Lilia Sudakova'nın 15 yıl hapsi isteniyor
14:43 Yüzde 125'e varan zam sonrası vatandaş isyan etti! Herkes faturalardaki artışa tepkili
14:42 FBI verilerine göre suç oranı en yüksek burçlar belli oldu!
14:31 Yeni takımına imza atan talihsiz futbolcu, eşinin ölüm haberiyle yıkıldı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2022 15:45:42. #1.11#
SON DAKİKA: Manisa Futbol Kulübü: 0-1 - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement