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Manisa Futbol Kulübü, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Manisa Futbol Kulübü, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda perşembe günü deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleşen antrenmanda oyuncular rejenerasyon çalışması ve dar alan oyunları yaptı. Manisa Futbol Kulübü, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

Manisa Futbol Kulübü, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı
15.01.2024 - 14:42,
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda perşembe günü deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı.

Fikri Bayrıl Tesisleri'nde, Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleşen antrenmanda Kocaelispor maçında görev alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından dar alan oyunları oynadı.

Siyah-beyazlılar, yarın gerçekleştireceği antrenmanla çalışmalarını sürdürecek. - MANİSA

Kaynak: İHA
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