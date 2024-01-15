Manisa Futbol Kulübü, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda perşembe günü deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı.
Fikri Bayrıl Tesisleri'nde, Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleşen antrenmanda Kocaelispor maçında görev alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından dar alan oyunları oynadı.
Siyah-beyazlılar, yarın gerçekleştireceği antrenmanla çalışmalarını sürdürecek. - MANİSA
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