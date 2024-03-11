Manisa Futbol Kulübü, Ümraniyespor\'u 3-2 Mağlup Etti

Manisa FK, Ümraniyespor'u mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü

Manisa FK, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında sahasında Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etti. Teknik direktör Mustafa Dalcı, kazanmanın oyuncuları ve takım için önemli olduğunu belirtti. Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Hüsamettin Balcı ise iyi bir oyun sergilemelerine rağmen yenildikleri için üzüldüklerini ifade etti.