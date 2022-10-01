Manisa haberleri... Manisa Büyükşehir Belediyespor: 79-76 - Son Dakika
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Manisa haberleri... Manisa Büyükşehir Belediyespor: 79-76

01.10.2022 17:32
Manisa haberleri... Manisa Büyükşehir Belediyespor: 79-76

Gelen Manisa haberlerine göre SALON: Mustafa Kemal AtatürkHAKEMLER: Ali Şakacı, Ziya Özorhon, Serhat BükerPINAR KARŞIYAKA: Kenan Sipahi 8, Jaylon Brown 14, Kuzminskas 21, Vitto Brown 8, Delgado 4, McCollum 22, Berkan, Deniz 2, Thomas, MertMANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Anosike 6, Roberson 13, Erdi 8, Cruz 22, Bruinsma...

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Ali Şakacı, Ziya Özorhon, Serhat BükerPINAR KARŞIYAKA: Kenan Sipahi 8, Jaylon Brown 14, Kuzminskas 21, Vitto Brown 8, Delgado 4, McCollum 22, Berkan, Deniz 2, Thomas, MertMANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Anosike 6, Roberson 13, Erdi 8, Cruz 22, Bruinsma 11, Michalak 3, Berkay 5, Tolga Kaan 1, Mustafa Baki 5, Yiğit Baran 21'İNCİ PERİYOT: 26-22İLK YARI: 45-383'ÜNCÜ PERİYOT: 60-55 Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki sezonun ilk haftasında Pınar Karşıyaka, evinde Ege derbisinde Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 79-76 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşmada ev sahibi ekipte McCollum 22, Kuzminskas 21 sayıyla yıldızlaştı. Ligde ilk sezonunu geçiren Manisa temsilcisinde antrenör Ceyhun Cabadak, ilk maçında yıllarca yardımcı antrenörlük yaptığı eski takımına rakip olurken, mücadeleyi Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı'yla birlikte izledi.Maça 5-0'lık seriyle başlayan konuk ekibe ev sahibi pota altından Delgado, Vitto Brown ve Kuzminskas'la karşılık verip öne geçti. Karşıyaka'dan Kuzminskas, Manisa'dan Roberson'un karşılıklı üçlükleriyle üstünlüğün el değiştirdiği periyodun son saniyesinde yeşil-kırmızılılardan McCollum, 3 sayılık basketle takımının ilk 10 dakikayı 26-22 önde bitirmesini sağladı. İkinci periyotta McCollum ve Kuzminskas'ın büyük katkısıyla İzmir ekibi, farkı 10 sayıya kadar taşıdı. Manisa BŞB, Erdi'nin üst üste isabetleriyle farkı 4 sayıya düşürdü. İlk yarı yine McCollum'un isabetiyle 45-38 ev sahibi lehine noktalandı. Üçüncü periyotta Manisa ekibi farkı 1 sayıya kadar indirse de Anosike'nin erken faul problemi yaşayıp kenara gelmesiyle pota altında etkisiz kaldı. Karşıyaka bu bölümde McCollum, Kuzminskas ve Jaylon Brown'ın basketleriyle farkı tekrar açtı. Periyot, Roberson'un sayılarıyla 60-55 sonuçlandı. Dördüncü periyoda Mustafa Baki'nin üçlüğüyle başlayan Manisa BŞB, farkı tekrar 1 sayıya düşürdü. Bu bölümde yaptığı kritik blokla çaldığı topu smaçla tamamlayan McCollum, rakibin takımını yakalamasına izin vermedi. McCollum ve Kuzminskas'ın önderliğinde skor üretmeyi sürdüren Karşıyaka, salondan 79-76 galip ayrıldı.

- İzmir
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Kaynak: DHA

Büyükşehir Belediyespor, Mustafa Kemal Atatürk, Karşıyaka, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa haberleri... Manisa Büyükşehir Belediyespor: 79-76 - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Manisa haberleri... Manisa Büyükşehir Belediyespor: 79-76 - Son Dakika
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