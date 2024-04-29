Manisa\'nın 3 takımı da galibiyetle haftayı kapattı

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Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta mücadele eden Manisa'nın 3 takımı da haftayı galibiyetle kapattı.

BAL 4. Grup 28. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Manisa'nın 3 takımı da haftayı 3 puanla kapatarak galibiyet sevinci yaşadı.

Manisa 1965 Spor Kulübünden yarım düzine gol

BAL 28. hafta mücadelesinde deplasmanda Kütahya Özel İdare Köy Hizmetlerispor'u 6-0 yenen Manisa 1965 Spor Kulübü ligde 5. sıraya yükseldi. Ligde 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyeti bulunan Manisa 1965 Spor Kulübü attığı 63 golle de ligin en çok gol atan ekibi olarak son iki haftaya girdi. Manisa 1965 Spor Kulübü haftaya kendi evinde lig sonuncusu Emirdağspor'u konuk edecek.

Yunusemre üç puanı üç golle aldı

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta mücadele eden Yunusemre Belediyespor, konuk ettiği Bilecik 1969 Spor Kulübü'nü 3-0 mağlup etti. Yunusemre Belediyespor'un galibiyet gollerini Mustafa Şeker (2) ve Latif Aklan kaydetti. Mavi Beyazlılar bu sonuçla puanını 34 yaptı ve Play Out yolunda bitime iki hafta kala en yakın rakibiyle arasındaki 5 puanlık avantajını korudu. Yunusemre Belediyespor, haftaya Tire 2021 Futbol Kulübü'nün konuğu olacak.

Yıldızspor 45 FK'dan kritik galibiyet

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta mücadele eden Yıldızspor 45 Futbol Kulübü, deplasmanda karşılaştığı Alaçatıspor'u 1-0 yendi. Kırmızı-siyahlılara galibiyeti getiren golü 46. dakikada Emre Ülkü kaydetti. Manisa temsilcisi ligde kalma umutlarını son iki haftaya taşımanın mutluluğunu yaşadı. Yıldızspor 45 Futbol Kulübü, Bölgesel Amatör Ligi'nin bitimine 2 hafta kala kritik bir 3 puan aldı. Bu sonucun ardından Yıldızspor 45 Futbol Kulübü puanını 29 yaparak bitime iki hafta kala ligde kalma umutlarını sürdürdü. Yıldızspor 45 Futbol Kulübü önümüzdeki hafta kendi sahasında Bayındırspor'u misafir edecek. - MANİSA