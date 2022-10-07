Manisa spor haberleri | Manisa'da voleybol şöleni başladı - Son Dakika
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Manisa spor haberleri | Manisa'da voleybol şöleni başladı

07.10.2022 18:13
Manisa spor haberleri | Manisa'da voleybol şöleni başladı

Manisa haber... Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden SigortaShop Spor Kulübü tarafından Manisa'nın Salihli ilçesinde SMA hastası Duru bebek için düzenlediği ve 3 gün devam edecek olan Sardes Kupası Voleybol Turnuvası başladı.

Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden SigortaShop Spor Kulübü tarafından Manisa'nın Salihli ilçesinde SMA hastası Duru bebek için düzenlediği ve 3 gün devam edecek olan Sardes Kupası Voleybol Turnuvası başladı.

Salihli Atatürk Spor Salonu'ndaki turnuvaya Galatasaray, SigortaShop Spor Kulübü, Çukurova Belediye Adana Demirspor ve Aydın Büyükşehir Belediyespor katılırken, voleybolseverler ise aldıkları bilet ile Duru bebeğe destek oldu.

Turnuva öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan SigortaShop Spor Kulübü Başkanı Aydın Kaya "Böyle bir sosyal sorumluluk projesinde yer aldığımız için mutluyuz. Umarız iyi bir gelir elde ederek Duru Sağlık'ın tedavisi için gerekli olan paranın toplanmasına bir nebzede olsa katkı olur. Turnuvaya katılarak destek olan takımlara teşekkür ederim" dedi.

Duru'nun annesi Hatice Sağlık "Kampanyamız şuan yüzde 64'e ulaşmış durumda. Bu turnuvanın düzenlenmesinden dolayı çok mutluyum. Duru'nun kurtulması için gerekli olan paranın yarıdan fazlasını toplamış bulunuyoruz. Ne olur herkes yardım etsin. Tedavi olabilmesi için belirli bir kilograma ulaşmaması lazım. Bu nedenle aç bırakmak zorunda kalıyorum. Çok üzgünüm" diye konuştu. SigortaShop Spor Kulübü Merve İzbilir ise, "Duru'nun kurtulması için başlatılan bu projenin içerisinde yer aldığımız için çok mutluyuz. İnşallah bir faydamız olur, Duru kurtulur" dedi.

Turnuva ise SigortaShop Spor Kulübü ve Galatasaray karşılaşması ile start aldı. Karşılaşmayı Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, Teknik Direktörlerden Ertuğrul Sağlam ve voleybolseverler izledi.

Sardes Kupası fikstürü şöyle:

19.00 Çukurova Bld. Adana Demirspor - Aydın B.B. spor

8 Ekim Cumartesi

16.00 SigortaShop Spor Kulübü - Aydın B.B. spor

18.00 Galatasaray - Çukurova Bld. Adana Demirspor

9 Ekim Pazar

13.00 Çukurova Bld. Adana Demirspor - SigortaShop Spor Kulübü

15.00 Aydın B.B. spor - Galatasaray - MANİSA

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Manisa gündem haberi: Manisa'da SMA hastası Duru bebek için düzenlenen voleybol turnuvası başladı Manisa gündem haberi: Manisa'da SMA hastası Duru bebek için düzenlenen voleybol turnuvası başladı Son dakika spor: Salihli Belediyespor'dan transfer atağı Son dakika spor: Salihli Belediyespor'dan transfer atağı
Kaynak: İHA

voleybol, Salihli, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa spor haberleri | Manisa'da voleybol şöleni başladı - Son Dakika

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