Manisa haberi | Manisa FK - Altay maçının ardından - Son Dakika
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Manisa haberi | Manisa FK - Altay maçının ardından

15.10.2022 16:22

Manisa bölgesinden gelen habere göre - Manisa FK - Altay maçının ardından Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Altay ile 1-1 berabere kaldı.

- Manisa FK - Altay maçının ardından

MANİSA - Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Altay ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından her iki takımın antrenörleri de açıklama yaptı.

Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında Manisa FK, sahasında ağırladığı Altay'a karşı 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Manisa FK Teknik Direktörü Levent Eriş, "Maalesef ki oyunun başından sonuna kadar topun bizde kalmasını bırakın bir tarafa pozisyon anlamında da 22 tane şut atmışız. Yakaladığımız net pozisyonlar başka. Yani her yönüyle baktığımızda çocuklarımız bugün hem ilk devrede hem de özellikle ikinci devrede çok pozisyon üretti. Verilmeyen goller, verilen penaltılar Her hafta maalesef bize artık o kadar kolay çalınıyor ki biz de bu penaltılarla ilgili şaşkınlık içerisindeyiz. VAR sistemi herhalde sadece bize çalışıyor. O yüzden de yine ondan sonra 5 dakika kalmasına rağmen yakaladığımız iki tane pozisyon var. Onları da atabilseydik kazanabilirdik. Çok arzu etmiştik. Ben yine de oyuncularımın mücadelesinden bugün itibariyle memnunum. Pozisyon daha fazla üretilecek daha fazla bulunacak ve geçtiğimiz hafta bize yakışmayan bu kulübün mazisine yakışmayan bir oyunla oynamıştık. Bu hafta tam tersine inanılmaz pozisyonlar üreten bir takım haline döndük. Biz zaten buyuz. Bizim takımımız iyi oyunculardan kurulu bir takım. Bunları da galibiyete döndüreceğiz. Kaybettiğimiz 2 puan var ama oyuncularımın oynadığı oyundan memnunum" dedi.

Altay cephesi

Genç kadroyla iyi bir mücadele verdiklerini söyleyen Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, "Öncelikle tabi oyuncularım karşılaşmayı son dakikaya kadar bırakmadığı için mutluyum. En azından 1 puanla dönüyoruz. Stratejimiz bugün baskıydı. Bloklar arasını ve blok içini sıkı tutmaktı. Etkili oyuncuları vardı Manisa FK'nın. Onları önden almaya çalıştık. Maçın büyük bir genelinde de bunu yaptık. Bireysel birkaç sıkıntı yaşadık ve öyle pozisyon verdik. Golü de öyle verdik. Eksiklerimiz vardı. İyi oyuncularımızın 4-5 tanesi yoktu. Onların yerine iyi oynayan gençler 16-17 yaşındaydı. Hepsinin alnından öpüyorum. Harika bir mücadele örneği gösterdi takım. Verdikleri mücadele ve 1 puandan dolayı takımımı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

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