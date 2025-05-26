Manisa Yurtları Spor Şampiyonu

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) tarafından düzenlenen Yurt Lig Türkiye Şampiyonaları'nda Manisa'daki yurtlar, elde ettikleri derecelerle dikkat çekti.

Mersin'de gerçekleştirilen Yurt Lig Kadınlar ve Erkekler Tenis Türkiye Şampiyonası'nda, Manisa Merkez Efendi Erkek Öğrenci Yurdu'ndan Adem Samancı, Furkan Özbey ve Furkan Dündar'dan oluşan erkek tenis takımı Türkiye şampiyonu oldu. Aynı turnuvada, Yunusemre ve Muradiye Kız Öğrenci Yurtları'ndan Zeliha Yılmaz, Eylül Yeloğlu ve Petekcan Aşık'tan oluşan kız tenis takımı ise Türkiye ikinciliğini kazandı.

Manisa Merkez Efendi Erkek Öğrenci Yurdu öğrencileri, bu sonuçla birlikte üst üste üçüncü kez Tenis Türkiye Şampiyonu olma unvanını sürdürdü.

Öte yandan, Rize'de düzenlenen Yurt Lig Rafting Türkiye Şampiyonası'nda Manisa'yı temsil eden Yunusemre Kız Öğrenci Yurdu'ndan Elif Borak, Hatice İlknur Alkurt, Simge Nebihe Çamdipli ve Duygu Çelebi'den oluşan kız rafting takımı, Türkiye üçüncülüğünü elde ederek turnuvayı kürsüde tamamladı.

Manisa KYGM yurtları, hem bireysel hem de takım müsabakalarında elde ettikleri bu derecelerle gençlerin spordaki potansiyelini bir kez daha ortaya koydu. - MANİSA